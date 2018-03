Oprensning af regnvandsbassin

Sådan så det ud, da regnvandsbassinet blev renset. Foto: Sofie Lauritsen

GLOSTRUP. I samarbejde med Glostrup Kommune og Hofor har Glostrup Forsyning fået oprenset og beskåret bassinet Konsulindelunden, som er beliggende i den syd-vestlige del af Glostrup mellem Herstedøstervej og Herstedvang

Af Jesper Ernst Henriksen

Arbejdet bestod i at tømme bassinet for vand, for derefter at fjerne bundfældningsmaterialet, som igennem flere år havde samlet sig på bunden.

Bundfaldet blev fjernet med en stor 33 tons gravemaskine og kørt til deponi. Der er ca. blevet bortkørt 450 tons slam væk, som havde bundfældet sig i bassinet. Det betyder, at vandet som ledes igennem bassinet opnår en bedre renseeffekt inden det ledes videre i systemet.

Bassinet kommer i brug ved store regnskyl og bruges som forsinkelsesbassin, når den eksisterende regnvandsledning ikke kan følge med. Fra bassinet ledes vandet ud i Bækrenden når denne har kapacitet til at modtage det tilbageholdte regnvand. Oplandet til bassinet er noget af Stadion, Rigshospitalet og beboelsesområderne op til Gamle Landevej og Nordre Ringvej.

– Regnvandsbassinet ligger som en lille grøn oase omringet af træer midt i industriområdet. Derfor er det ikke sikkert, at folk er klar over, at det rent faktisk er en sø, som hjælper nærområdet, når det regner meget, siger Kenneth Larsen, Teamleder for Spildevand hos Glostrup Forsyning.

Glostrup Kommune har været i gang med at beskære og fælde nogen af træerne, så man nu bedre kan se søen. Endvidere vil der ikke komme så meget løvfald fra de nærmeste træer.

Efter arbejdet med at oprense søen, så den igen har en god renseeffekt af regnvandet, påbegynder Hofor arbejdet med at oprense selve Bækrenden, som vandet fra bassinet ledes ud i.

– Vi er selvfølgelig i gang med at kigge på hvor klimatilpasningen skal udvides i Glostrup grundet de stigende mængder af regnvand – men samtidig arbejder vi også med at drifte og vedligeholde de nuværende regnvandsanlæg, så de kan fortsætte med at håndtere den samme volumen og renseeffekt, afslutter Kenneth Larsen.