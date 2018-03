Pigefodbold bliver styrket

BRØNDBY/VALLENSBÆK. Brøndby Idrætsefterskole og Vallensbæk IF har indgået en samarbejdsaftale. Den træder i kraft med det samme

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Idrætsefterskole og Vallensbæk IF har ifølge en fælles pressemeddelelse indgået en samarbejdsaftale, der betyder, at alle pigefodboldspillere kan færdiggøre deres 9. og/eller 10. skoleår samtidig med, at pigerne kan dyrke deres sport på både bredde- og eliteniveau.

Aftalen understøtter samtidig, at der skabes sammenhæng for fodboldpigerne mellem deres efterskoleophold på Brøndby Idrætsefterskole og deres trænings- og kampaktiviteter i Vallensbæk IF/Team Vest, hedder det videre i pressemeddelelsen.

Ino Billesborg Pedersen, sportslig ansvarlig for piger og kvinder i Vallensbæk IF, ser frem til samarbejdet:

– Vi håber selvfølgelig, at de piger i vores klub, der drømmer om at kombinere fodbold med et efterskoleophold, kan se fordelen ved at gå på Brøndby Idrætsefterskole, samtidig med, at de kan blive og spille for os.

Også på Brøndby Idræts­efterskole er man godt tilfreds med det nye samarbejde, fortæller Martin Lund, viceforstander:

– Det er vigtigt for os hele tiden at udvikle og styrke vores i forvejen gode pigefodboldlinje. Når vi kan gøre det, samtidig med, at vi bidrager til den generelle udvikling af pigefodbolden gennem samarbejde med visionære og dygtige klubber, er det fantastisk.