Pilehavehusproces skudt i gang

Sådan ser Pilehavehus i dag. Men nu har politikerne sat gang i processen, der skal udvide Pilehavehus med to blokke. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har nu skudt gang i processen med at bygge to nye blokke ved Pilehavehus

Af Heiner Lützen Ank

Da der i efteråret 2017 blev indgået en budgetaftale for 2018, var et af de punkter, alle partier omtalte med glæde, to nye blokke ved Pilehavehus.

Der var således enighed om, at der manglede nye ældreboliger i Vallensbæk.

Enigheden var stadig tilstede på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor de tre nuværende partier i kommunalbestyrelsen alle nikkede ja til at tage næste skridt, at arbejde ud fra den fremlagte projektbeskrivelse og at arbejde efter den fremlagte proces- og tidsplan.

Skal passe ind

Af den projektbeskrivelse, partierne således vedtog, fremgår det blandt andet, at :

– Der bygges to nye bygninger som i størrelse og udseende skal ligne de eksisterende fem bygninger, der i dag er indrettet som ældreboliger. Den indvendige indretning, for eksempel ægtefælleboliger, kan få konsekvenser for det udvendige udtryk, for eksempel i forhold til placering af vinduer mv. Bygningerne skal tilknyttes de eksisterende servicearealer, og udearealerne skal tænkes ind i projektet.

Om tidsperspektivet for projektet hedder det:

– Arbejde med ny lokalplan sættes i gang efter politisk godkendelse af projektet. Arbejdet tager otte måneder inkl. offentlig høring.

I projektbeskrivelsen bliver det dog understreget, at udvidelsen af Pilehavehus kan blive påvirket af de øvrige planer fra Nordmarken:

– Udvidelsen af Pilehavehus i forlængelse af de eksisterende blokke er afhængig af andre projekter i nord, særligt opførelsen af ny daginstitution og nedrivning af det gamle Birkely.

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde var Jytte Bendtsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget, godt tilfreds med, at der bliver sat gang i processen:

– Det har vi alle set frem til. Det er meningen, der skal bygges to blokke med otte boliger i hver. Vi ved endnu ikke, hvordan det kommer til at se ud, men det er det, vi nu skal igang med. Det er meget vigtigt, at de nuværende borgere både føler sig hørt og inddraget i processen. Og repræsentanter for såvel beboere som medarbejdere vil blive inddraget i processen. Det er rart at se, at noget som både borgere og politikere har haft på ønskesedlen, nu kan blive realiseret.

Også Socialdemokratiet glædede sig over, at processen nu går i gang, forsikrede Anette Sandgreen:

– Vi i Socialdemokratiet har set frem til dette og det er godt, vi nu går i gang med projektet.

Lignende toner lød fra Kenneth Kristensen Berth (DF):

– Der er ingen tvivl om, at det er et rigtig, rigtig godt projekt.