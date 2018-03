Regeringens ghettoplan udskyder byggeprojekter i Glostrup

DEBAT. Af Lars Høimark, Kommunalbestyrelsesmedlem Glostrup (A)

Regeringen har fremlagt 22 punkter til en strategi mod parallelsamfund.

En stor del af regeringens ghettoplan er at nedrive og omdanne udsatte boligområder. Mange af forslagene i pakken bærer præg af yderliggående urealistiske forslag efter min mening.

12 milliarder fra Landsbyggefondens Renoveringspulje skal efter regeringens forslag indgå til udsatte boligområder. Herefter er der kun en mindre sum tilbage til at støtte de andre renoveringer i landet.

Jeg er meget fortørnet over, at regeringen ikke tager det samfundsøkonomiske ansvar på sig, men bruger lejernes penge. Det virker grotesk samtidig med, at der er indgået en skatteaftale, der giver lettelser på fem mia.

For borgerne i Glostrup betyder det, at renoveringsprojekter for i alt 63,4 mio. kr. i Glostrup Andelsboligforening og Glostrup Boligselskabs afdeling i Birke-/Bøgeskoven foreslås udsat på ubestemt tid, hvilket får betydning for ca. 400 lejemål ud af ca. 4.800 almene boliger i Glostrup.

Over hver femte dansker bor i en almen bolig. Landsbyggefonden er stiftet af de almene boligorganisationer. Fonden er lejernes opsparing og friværdi. Fonden er nødvendig for, at sikre boligerne er tidssvarende. En stor del af de almene boliger er opført tilbage i 1950’erne.

BL, landsorganisationen for almene boliger, har forslået syv gode forslag, som jeg støtter:

1. Permanent tilstedeværende politi i udsatte boligområder. 2. Kontant indgriben over for de få kriminelle, især bandekriminelle. 3. Langt hurtigere proces i forhold til at kunne sætte kriminelle beboere ud. 4. Fast track for byomdannelser i udsatte områder, der skal sikre langt hurtigere gennemførelse af helhedsplaner end i dag. 5. Hurtigere og mere konsekvent indgreb over for antidemokratisk adfærd i beboerdemokratiet. 6. Større fokus på beskæftigelse i udsatte områder. 7. For at bryde den sociale arv, skal børn i endnu højere grad i centrum for alle indsatser.