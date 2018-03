Ricky klar til at kæmpe for vandet

Ricky van Overeem stiller op til forbrugervalget i Hofor. For at repræsentere på lokalområdet. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY/VALLENSBÆK. For tiden er der valg til Hofors vand- og spildevandsselskaber. Ricky van Overeem, kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk er blandt kandidaterne

Af Heiner Lützen Ank

I tiden frem til 29. marts skal Hofors forbrugere vælge to fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne for Hofors 16 vand- og spildevandsselskaber.

Et valg, hvor 13 kandidater har lagt billet ind på en af de to pladser.

En af kandidaterne kommer fra Vallensbæk, nemlig Ricky van Overeem, der ved valget i november blev valgt til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk for De Konservative.

Men Ricky van Overeem håber altså, at han bliver valgt igen. Dog i en anden sammenhæng.

Grøn langsigtet fokus

Som begrundelse for, at man skal stemme på ham, siger Ricky van Overeem blandt andet:

– Fokus fra min side vil være at se på de bedste og mest grønne mulighederne på lang sigt. Så vi opnår den største og bedste effekt af de midler, vi har til rådighed.

Et grønt fokus, der blandt andet skal sikre fortsat godt drikkevand til alle, fastslår Ricky van Overeem:

– Vi skal i fremtiden også have drikkevand af højeste kvalitet og kunne aflede vores regnvand og spildvand på den mest bæredygtige og forsvarlige måde.

Blødt vand a la Brøndby

De seneste år har der været stor fokus på skybrudssikring. Et emne Ricky van Overeem også vil stille skarpt på, forsikrer han:

– Jeg vil arbejde for bedre skybrudssikringer. Ikke hurtige lappeløsninger, men langsigtede løsninger, som vil gøre en markant forskel og som så vidt muligt kan bidrage til vores natur og rekreative områder. Ikke bare ved skybrud, men løbende tilføre vand til grønne områder til gavn for vores fælles natur. Jeg vil arbejde hårdt for at forsyningsselskaberne imellem finder løsninger, som hænger sammen i en større enhed, da skybrud ikke kender til kommunegrænser.

Og så skal man, mener Ricky van Overeem, holde nøje øje med de blødt vands-erfaringer, man gør i Brøndby:

– Blødere vand er til gavn for alle. Jeg vil med spænding følge resultaterne fra Brøndby og arbejde for en udbredelse af kalkfrit vand til alle borgere i Hofors område, forudsat at resultaterne for Brøndby forbliver fornuftige.

Man kan læse mere om Ricky van Overeem og valget på hoforvalg.dk

Afstemningen forløber indtil den 29. marts.