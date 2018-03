S i Glostrup udtaler sig om konflikt

Som læserbrevet her på siden viser, tager Socialdemokratiet i Glostrup klart parti i den igangværende konflikt mellem offentligt ansatte og de offentlige arbejdsgiverorganisationer.

De støtter de offentligt ansatte, for i kampen mellem arbejdsgiver og arbejdstager vil Socialdemokratiet altid stå på arbejdstagerens side, siger formand Annette Normind Thomsen.

– Vi blander os som socialdemokrater. Det er vores mærkesag, at vi gerne vil have, at arbejdstagerne har ordentlige arbejdsforhold, siger hun.

Formand er velkommen

På Christiansborg har flere politikere også blandet sig i debatten og taget mere eller mindre parti for arbejdstagerne. Men Socialdemokratiet har forholdt sig tavst.

– Vi blander os ikke i overenskomstforhandlinger, og vi blander os ikke i konflikten, siger Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, til Altinget.

Også partiformanden har taget afstand fra, at politikere blandet sig i konflikten.

– De politikere, der lige nu mener det ene og det andet i forhold til overenskomstforhandlingerne, er ikke seriøse, siger Mette Frederiksen til TV2 Nyhederne.

Annette Normind Thomsen mener ikke, der er den store forskel på det Socialdemokratiet i Glostrup mener, og det Socialdemokratiet på Christiansborg mener.

– De støtter op om den danske model. Det er det, de siger, og det er også det, vi skriver, siger hun.

I sidste uge kom det frem, at Mette Frederiksen skifter Ballerupkredsen ud med Aalborg Øst kredsen.

I Aalborg bliver hun dog ikke budt velkommen 1. maj, hvor LO holder arrangementet, så længe hun ikke vil forholde sig til konflikten.

Det gør hun dog i Glostrup, hvor det er Socialdemokratiet og SF, der holder arrangement i kælderen under biblioteket.

– Hun er stadig meget velkommen og jeg forventer stadig, hun kommer, siger Annette Normind Thomsen.

Der er ifølge Folkebladets oplysninger ikke varslet strejke i Glostrup, men der er varslet massiv lockout fra den 10. april.

Annette Normind ThomsenFormand, Socialdemokratiet i Glostrup

DEBAT. Generalforsamlingen for Socialdemokratiet i Glostrup udtaler hermed sin støtte til de offentlige ansatte i den verserende arbejdskamp for en rimelig lønfremgang, fortsat betalt frokostpause og en arbejdstidsaftale for lærerne. Det sidste på samme måde som andre medarbejdergrupper i det offentlige har.

Vi er som politikere selvfølgelig også arbejdsgivere, men vi synes, at lockouternes omfang er ude af proportioner i forhold til strejkevarslerne, men vi er også socialdemokrater, og det er vores historiske baggrund, at vi støtter arbejdere og lønmodtagere i deres kamp for ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Lønmodtagerne varslede strejke for 100.000 medarbejdere, og modsvaret fra de offentlige arbejdsgivere var en total lockout af 440.000 ansatte. Vi har forståelse for, at der i en fastlåst overenskomstforhandling både varsles strejke og lockout. Det er en del af den danske model, som vi alle har stor respekt for.

Arbejdsgivernes storlockout er dog helt ude af proportioner i forhold til de stridspunkter, der skiller parterne, og det ser mere ud til, at de går efter, at regeringen med et lovindgreb som i 2013 ”sætter lønmodtagerne på plads”.

Vi mener ikke, at innovationsminister Sophie Løhde i denne sag har været i stand til på en tillidsvækkende måde at få forhandlingerne afsluttet med en aftale for det statslige arbejdsmarked. Vi skal derfor opfordre parterne i arbejdskonflikten til at komme i arbejdstøjet, så der kan indgås en aftale mellem parterne, og en storkonflikt kan undgås.

Vi opfordrer også vores folkevalgte på Christiansborg til ikke at støtte et lov­indgreb, der alene tager udgangspunkt i arbejdsgivernes forslag til overenskomst. Et lovindgreb vil kun skabe et arbejdsklima i det offentlige, som vil være præget af splid og mistillid i mange år fremover.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Socialdemokratiet i Glostrup den 15. marts 2018.