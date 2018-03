Sælg letbanen

DEBAT. Af Carsten Zacho, Formand for Liberal Alliance i Brøndby og Vallensbæk

Så er champagnen drukket og borgmestrene har underskrevet en aftale om letbanen.

Dog mangler staten og kommunalbestyrelserne den endelige godkendelse, inden staten trækker sig ud af projektet og overlader det økonomiske ansvar og drift til kommunerne.

De seneste analyser viser dog, at Letbanen er en samfundsøkonomisk katastrofe, med et underskud på over otte milliarder.

Det er meget svært at se behovet for en letbane, da der her syd for Roskildevej absolut ikke er nogle større trafikale problemer. Tværtimod vil bilister nu opleve langt mere trængsel med en jernbane langs Ringvejen.

Erfaringerne fra Aarhus viser jo, at vi kan forvente flere uheld og personpåkørsler. Og anlægsperioden vil blive et helvede på jord for de bilister som dagligt benytter Ringvejen.

Hvis aftalen endelig godkendes, skal borgmestrene nu til at vise, at de er i stand til at bygge og drive en jernbane. Desværre ser vi jo gang på gang, at anlægsudgifter overskrides for offentlige byggerier.

Man kan kun frygte, at denne jernbane bliver en økonomisk møllesten om halsen på kommunerne. Oppustede trafikprognoser og anlægsudgifter, som løber løbsk, vil betyde at skatteborgere skal til at poste flere penge i letbanen som kun et fåtal af borgerne kommer til at benytte dagligt. De første passagermålinger fra Aarhus Letbane er jo langt fra imponerende.

Det er en meget stor risiko, som borgmestrene har pålagt borgerne, og hvis Letbanen ikke holder anlægsbudgettet eller når de 13-14 millioner passagerer, står borgerne tilbage med regningen.

Derfor skal Letbanen droppes eller sælges til private investorer, så vi får fjernet risikoen fra borgerne. At drive og eje en jernbane med de økonomiske risici som følger med, er ikke en kommunal opgave.