Sejr i første semifinalekamp

Centerangriber Mette Breuning (nr. 12) var en af de bærende kræfter, da Brøndbys volleykvinder fredag vandt første semifinalekamp. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Fredag vandt Brøndbys volleykvinder første semifinalekamp. Bagefter var Mette Breuning tilfreds

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Volleyball Klubs Volleyligakvinder tog et vigtigt skridt i bestræbelserne på at komme i DM-finalen, da de fredag på udebane slog Amager VK i en overbevisende 3-0 sejr.

Amager kom ellers bedst fra start. Godt bakket op af et talstærkt hjemmepublikum, kom holdet foran 8-5. Langsomt kom Brøndby dog i gang. Først var det Deprece Washington, der begyndte at vinde sine angreb, og derefter trådte Trine Kjelstrup i karakter. Brøndby fik i Deprece Washingtons serv kontakt ved 12-12 og de to hold fulgtes ad, indtil Mette Breuning ved stillingen 18-18 servede Brøndby til en føring på 23-18 og kort efter stod den 25-19.

Trine KJelstrup var godt inde i sin pointgivende angrebsstime og samarbejdet mellem hæver Emily Betteridge og centerangiber Mette Breuning kørte perfekt. Mette Breuning vandt således imponerende 13 ud af 15 angreb, og Brøndby vandt andet sæt 25-17.

I tredje sæt kom Amager godt igen. De vandt flere af de lange seværdige dueller, og Amager holdt en mindre føring frem til 11-11, hvorfra de to hold kørte parløb frem til 14-14. Amager tog et ryk til 17-14, men herefter vandt Brøndby serveretten og på de sidste tre rotationer i kampen gik de på 19-17, 22-18 og 25-19.

Da Folkebladet efter kampen talte med centerangriber Mette Breuning var hun godt tilfreds:

– Det gik godt. Vi tabte til dem sidste gang, så vi havde noget at bevise. Især fungerede vores modtagninger og spil omkring hæveren godt.

Efter kampen fremhævede headcoach, Jens Bang, Mette Breuning som en vigtig spiller i lampen. Og Mette Breuning var da også godt tilfreds med sin egen indsats:

– Det var okay. Jeg har måske lidt problemer i servene. Men ellers fungerede det okay.

Anden semifinalekamp blev spillet mandag aften (efter deadline, red.) i Stadionhal 1. Følg med på Folkebladets Facebookside.