Seniorrådet vil i dialog med Glostrups seniorer

GLOSTRUP. Seniorrådet inviterer til en temadag med underholdning og bespisning - men der er en bagtanke, de vil nemlig gerne samtidig i bedre dialog med Glostrups Seniorer

Af Jesper Ernst Henriksen

Seniorrådet i Glostrup skal formidle synspunkter mellem politikere, embedsmænd og seniorer i kommunen. Det kræver, at de ved, hvad seniorerne i Glostrup gerne vil have.

– Ud over bladet ”Egen”, som vi udsender tre gange årligt, ønsker vi fremover at mødes regelmæssigt med Glostrups ældre borgere, og tage en direkte dialog med dem, siger formanden for Seniorrådet, Erik Busch.

Seniorrådet består af ni personer, der bliver valgt for en fireårig periode. Det seneste valg var sidste år, og her oplevede seniorrådet, at der var mange, der ikke vidste, hvem de var.

– Der er mange, der ikke ved, hvad vi laver. Vi bliver forvekslet med Ældre Sagen. Ældre Sagen er en organisation, vi er en selvstændig forvaltningsenhed i kommunen, siger formanden.

De ni medlemmer har selvfølgelig ikke selv erfaring med alle dele af seniorlivet, og derfor vil de gerne have input fra andre.

– Vi skal have inspiration et sted fra. Vi er ni individer, og der kan være mange ting, vi ikke falder over. Inspiration til, hvilke ting, der betyder noget for de ældre i Glostrup. Vi har ikke altid en praktisk erfaring, derfor kan det være godt at tale med dem, der får for eksempel madservice. Så det er for at få en bedre kontakt til de ældre og et lidt bredere grundlag at handle på, siger han.

Den eneste begrænsning er, at Seniorrådet ikke kan gå ind i enkeltsager.

– Seniorrådet må lovgivningsmæssigt ikke gå ind i person- eller enkeltsager, men behandler generelle sager, der så til gengæld kan dreje sig om alt, hvad der kan berører kommunens seniorer fra omsorg og pleje til trafik og byplanlægning, siger formanden.

Første gang bliver den 18. april klokken 12:00 i Aktivitetscenteret på Sydvestvej, hvor Seniorrådet har inviteret DR-journalisten Michael Christoffersen til at komme og fortælle om sangeren, forfatteren og nobelprismodtageren Bob Dylan, og spille nogle af hans hits.

– Vi håber, at mange seniorer vil møde op, for at høre dette spændende indlæg, som vil blive indledt med fællesspisning. Der vil samtidig blive mulighed for at komme i dialog med Seniorrådets medlemmer, og man får naturligvis chancen for at møde nye bekendtskaber.