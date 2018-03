Skolevej Brøndbyvester

DEBAT. Af Linda Torp, Bygaden 77, Brøndby

Brøndby Kommune bør også kigge på trafikken omkring Brøndbyvester Skole på Kirkebjerg Allé/Krogagervej. Det er rigtig meget trafik på Kirkebjerg Alle og det er slet ikke en ufarlig skolevej, da der er mange parkerede biler, som cyklelisterne skal køre ud og ind i mellem. Kirkebjerg Allé er en bred vej, hvor der mellem fortorv og vej er en bred græsrabat. Vi har tidligere kontaktet kommunen med forslag om at omlægge græsrabatten til cykelsti, men dette blev af kommunen afvist, da beboere og besøgende på Kirkebjerg Allé skulle have mulighed for at parkere på græsrabatten. Det er desværre bare ikke græsrabatten, der bliver brugt til at parkere på, alle parkerer på vejen til stor gene og farer for cykellister. Specielt morgener er præget af trafikkaos med skoleelever på cykel, som kører afsted til de to skoler i Brøndbyvester. En skolevej, der forbinder to skoler bør være en sikker vej og en cykelsti ville kunne gøre vejen sikker.