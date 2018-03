Svanholmfolk hyldet af forbundet

Saif Ahmad og Søren Henriksen blev hyldet, da der for nylig var møde i cricketforbundet. Foto: Svanholm Cricketklub

SPORT. I weekenden 10.-11. marts afholdt cricketforbundet møde. Det blev blandt andet brugt til at hylde to Svanholmfigurer

Af Heiner Lützen Ank

Svanholm Cricketklub blev stærkt hyldet på cricketforbundets årsmøde i Odense i weekenden 10.-11. marts. Således blev Saif Ahmad kåret som årets bedste danske cricketspiller.

Saif Ahmed, som blev nummer 1 på gærderanglisten med 657 scorede points, blev også kåret som årets mest værdifulde spiller i alle kategorier.

Saif Ahmad drager om små to uger til Pakistan sammen med halvdelen af de danske landsholdsspillere for at forberede sig til VM-kvalifikationsturneringen i Malaysia i slutningen af april.

Om Saif Ahmad siger Jørgen Jønsson, klubbens nestor:

– Det er vigtigt, at Saif og hans holdkammerater i Pakistan får mulighed for at træne under de samme forhold, som de bliver budt i Malaysia. Jeg forventer, at Saif bliver en afgørende spiller med hensyn til vore muligheder for at gå videre i kvalifikationen.

Med tid til klubben

På cricketforbundets årsmøde blev også Søren Henriksen, Svanholms nuværende formand hyldet, i forbindelse med, at han, efter 11 år, trækker sig som forbundets næstformand.

En beslutning, Jørgen Jønssom har det dobbelt med:

– Søren Henriksen har i de 11 år været med til at udvikle og modernisere forbundets arbejde, hvor han især på ungdomseliteområdet har sat sit personlige præg på de mange forbedringer, der er blevet udført. På den anden side er vi i Svanholm glade for, at vi måske nu får endnu mere glæde af vores formand.