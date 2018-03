Svømmehal får pris for vaskekampagne

John Engelhardt overrakte årets kommunikationspris. Foto: Martin Simonsen

GLOSTRUP. Årets kommunikationspris fra Glostrup Kommune går til Glostrup Fritidscenter for deres kommunikationsarbejde med at få folk til at vaske sig bedre

Af Jesper Ernst Henriksen

”Vask dig fra top til tå – og du vil rent badevand få” – sådan lyder det helt centrale slogan, som Glostrup Fritidscenter fandt på og brugte, for at få gæsterne til at vaske sig bedre, inden de gik i svømmehallen. Den indsats fik de mandag i sidste uge Glostrup Kommunes kommunikationspris for.

– Sloganet optrådte på personalets arbejdstøj, på postkort, Facebook, hjemmeside og Instagram. I fik lavet et kæmpe banner ved svømmehallens indgang, der mødte brugerne på vej ind. Jeres slogan har vakt positiv opmærksomhed, både hos anlæggets brugere og hos andre svømmehaller. I fortæller, at I endda har set jeres slogan kopieret af et andet anlæg, som har benyttet det i deres markedsføring, sagde borgmester John Engelhardt i sin tale til modtagerne.

Der var selvfølgelig meget mere i opgaven end bare at finde på et godt slogan, sagde borgmesteren, da han overrakte prisen.

– Under hele processen har I været i dialog med brugerne og tilpasset jeres kommunikation ud fra den respons, I modtog. I har afholdt workshops for personalet, hvor I for eksempel brugte rollespil om dagligdagens brugerrejse. I har haft kontakt til skoler, institutioner og foreninger og sendt uddybende og vejledende materiale til brug for videreformidling til idrætslærere, svømmeinstruktører og forældre. I har indbudt Glostrup Skole til rundvisning med oplæg til eleverne i svømmeundervisningen, sagde han.

Ekstra personale

Baggrunden for kampagnen er ønsket om renere badevand. I juli 2017 trådte nye regler for brug af kemikalier i badevand i kraft, der gjorde det nødvendigt med sådan en indsats. Samtidig gav kommunalbestyrelsen i Glostrup en ekstrabevilling til at ansætte vaskevejledere.

– ”Vaskevejleder” er en funktion, I opfandt for at understøtte den direkte og positive kommunikation med jeres brugere. I valgte at fokusere på rollen som vejleder og ikke som ”vaskevagt”, fordi I ønskede at fastholde den positive vinkling i kampagnen. Vaskevejlederne havde også flyers på flere sprog, som kunne hjælpe med at forklare budskabet, sagde John Engelhardt.

Håndterede debat

Hygiejnen har også været til debat her i Folkebladet, hvor en læserbrevsskribent mente, at de øgede problemer med badevandskvalitet handlede om kultur – ”Dansk kultur taber i svømmehallen” var overskriften. Det handlede mere om blufærdighed, blandt andet blandt de unge gæster, lød svaret.

– I håndterede debatten så fint, at det ikke endte med at blive en historie om kommunens overdrevne kontrol eller en diskussion om kultur, men i stedet en nuanceret debat om blufærdighed. Det udmøntede sig i artikler hos en række landsdækkende dagblade, et radiointerview med DR og et tv-indslag på TV2 Nyhederne, hvor en kønsforsker bakkede op om blufærdighedsproblematikken hos specielt de unge, sagde John Engelhardt.