Tag del i skoledebatten

DEBAT. Af Ricky van Overeem (K), medlem af kommunalbestyrelsen

Hver dag møder jeg mange engagerede forældre til folkeskoleelever, som vil børnene det bedste. I starten af november, da valgkampen var på sit højeste, var det også dejligt at se interessen for folkeskolen var så stor, og at folk virkelig bekymrede sig for kvaliteten af folkeskolen.

Pilehaveskolen blev fremhævet, desværre ikke for det gode, men for det negative, specielt var kvaliteten af Pilehaveskolen et stort emne, og desværre blev de 700 elevers daglige værested talt meget ned, hvilket ikke er til gavn for kvaliteten. Derfor havde jeg personligt glædet mig meget til det dialogmøde, skolen havde indkaldt alle forældre til den februar, omkring skolens værdisæt. Jeg havde glædet mig til en god debat med mange forskellige meninger, og det blev en rigtig god aften planlagt af skolens bestyrelse, ledere og medarbejdere. Desværre havde kun 15 forældre valgt at deltage hvilket svarer til at to procent af eleverne var repræsenteret til et dialogmøde, som er med til at forbedre skolen. Man kan så spørge om en deltagelse på to procent er udtryk for, at det går godt på skolen, eller det ikke går godt, eller måske om man har mistet tilliden til skolen. Uanset hvad er det min klare holdning, at man kan ændre ting, man er utilfreds med, ved at indgå i en dialog og tage et personligt ansvar, og har man mistet tilliden, må man holde fast og være vedholden, og ikke bare nedgøre en hel organisation af lærer-ledere-skolebestyrelse, som efter min overbevisning gør deres allerbedste hver eneste dag. Nej, man skal derimod indgå i en dialog med disse og komme med konstruktive input. Min opfodring til alle forældre er: kom i dialog med jeres skole, hvis der er noget i er utilfredse med, og synes I, alt er godt, så husk at rose dem, der gør et fantastisk job i hverdagen.