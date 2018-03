Tre priser til BGK

BoxBoxBox prisen for talentudvikling gik til Børnenes Gokart Klub fra Brøndby. Foto: BGK

SPORT. BGK fik et ”hattrick” i forbindelse med Dansk Motorsport Award 2018 med i alt tre priser. Det var for årets talent på asfaltbane, årets talent på karting og BoxBoxBox prisen for at fremme talentudviklingen

Af Jesper Ernst Henriksen

Børnenes Gokart Klub (BGK) fra Brøndby fik masser af priser ved årets Dansk Motorsport Award 2018, der blev afholdt den 23. februar på Docken i Nordhavnen.

Titlen som Årets talent asfaltbane 2017 gik til BGK’eren Aske Nygaard Bramming. I sin første sæson som banekører vandt han DM i Formel 5, som en af de absolut yngste nogensinde. Aske startede sæsonen rolig og kontrolleret, men efterhånden som mesterskabet skred frem, fik han bygget mere og mere fart på og kronede sæsonen med tre suveræne sejre til finaleweekenden. I 2018 hedder det så Formel 4.

Titlen som Årets talent i karting 2017 gik til BGK’eren Noah Degnbol Møller.

Noah Degnbol Møller fik prisen for sin flotte udvikling hen over året. Med hurtig og stabil kørsel og evne til at tilpasse sig alle baner har han opnået flotte resultater.

Således vandt han Sjællandsmesterskabet 2017, og gjorde rent bord i Dansk Super Kart (DSK) 2017 ved at vinde alle fire tællende finaler i Cadett Junior. I 2018 gælder det så OK Junior og fuld internationalt program.

Pris for talentudvikling

BoxBoxBox-prisen tildeles en person, klub eller organisation der indenfor det sidste år har gjort en særlig indsats for at fremme talentudviklingen i dansk bilsport. Prisen er indstiftet af Kevin Magnussen Fanklub.

Prisen på 10.000 kroner gik til Børnenes Gokart Klub (BGK) for deres indsats for talentudvikling i kartsporten. Motivationen er følgende:

Selv om BGK kun har eksisteret i ti år har klubben udviklet sig til at være blandt de førende talentudviklere i dansk karting.

Klubben har manifesteret sig med mange titler og løbssejre i både karting og banesport; senest ved Aske Nygaard Brammings DASU Danmarksmesterskab i Formel 5 og Anton Saugmann Güllichs DASU Danmarksmesterskab i Cadett Mini.

BGK har også allerede tre gange leveret den danske deltager i CIK FIA Karting Academy Trophy på trods af at klubben først var optaget som en DASU klub i ultimo 2012.