Ulighed er et problem og skal bekæmpes

DEBAT. Af Mattias Tesfaye (S), MF, Brøndbykredsen

Tak til Folkebladet for at sætte fokus på den stigende ulighed i samfundet.

Avisen henviser til en ny analyse der påviser at forskellene i indkomst mellem Vestegnen og Nordsjælland vokser.

Det er afgørende, at et barn af en enlig arbejdsløs mor, kan spille på samme fodboldhold som direktørens barn. Her lærer vi hinanden at kende. Den stigende ulighed i samfundet er derfor et problem.

Som det nævnes i artiklen, har regeringens skattereformer tilgodeset borgerne nord for København. Samtidig har ændringerne af kontanthjælpen ramt børnefamilierne urimeligt hårdt. Det kan særligt mærkes i en kommune som Brøndby.

Til efteråret skal der i folketinget forhandles en boligpakke. Brøndby er den kommune i landet med flest almene boliger. Som lokalt valgt folketingsmedlem har denne forhandling derfor min opmærksomhed. Vi arbejder for, at lejerne får muligheder for at få nye badeværelser, køkkener og altaner uden at huslejerne stiger helt urimeligt. Det kræver en hård forhandling med regeringen.

Derudover har Socialdemokraterne også for nyligt foreslået at afsætte 200 millioner til daginstitutioner i udsatte boligområder. Dette vil også styrke Vestegnen.