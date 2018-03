Underskrift på letbanen

Sådan kommer letbanen til at køre gennem Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Foto: Grafik: Mette Agner Clausen

HELE OMRÅDET. Mandag i sidste uge satte 11 borgmestre og formanden for Region Hovedstaden deres underskrift på at anlægge Hovedstadens Letbane

Af Jesper Ernst Henriksen

Hovedstadens Letbane kom endnu et skridt tættere på i mandags, da 11 borgmestre og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) satte deres underskrift på en aftale om letbanen. Det har de gjort før, og det kommer de til at gøre igen. Denne gang var underskriften en bekræftelse af, at letbanen er vedtaget i de 11 kommunalbestyrelser og i regionsrådet.

Transportminister Ole Birk Olesen overværede underskrivningen, men skrev ikke selv under. Staten har også besluttet at skrive under. Men på samme måde som i Aarhus og Odense ønsker staten ved samme lejlighed at overlade sin andel af finansieringen til ejerkredsen, som herefter vil stå for både byggeriet og den efterfølgende drift. Der vil derfor gå nogle dage, før det juridiske er på plads, men det er en ren formalitet.

Derefter skal letbanen igennem kommunalbestyrelserne endnu en gang, formentlig på ekstraordinære møder med det enkelte punkt. Indenfor den kommende måned kan letbanen så endeligt skrive kontrakter under med de entreprenører, der skal anlægge letbanen.

Det er forventningen, at det første arbejde med ledningsomlægninger starter i år, og at letbanen er klar til at køre med passagerer i anden halvdel af 2024.