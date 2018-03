Ungdomsskolen og musikskolen spiller musical

I denne uge opfører elever fra Ungdomsskolen og Musikskolen i Brøndby stykket Footlose. Foto: Brøndby Ungdomsskole

BRØNDBY. Brøndby Ungdomsskole og Brøndby Musikskole spiller ugen igennem den legendariske dansefilm Footloose i kulturhuset Kilden

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Musical inviterer i denne uge indenfor i Kulturhuset Kilden til opførelsen af dansefilmen Footloose.

Handlingen forgår i en konservativ lille by i USA, hvor dans og fest er blevet forbudt. Ren, den unge tilflytter fra Chicago, overtaler de unge i byen til at gå imod byrådet og byens magtfulde præst.

En historie 40 unge i alderen 13-25 år sammen med et stærkt hold af medarbejdere har knoklet siden september for at vække til live, og nu er det altså blevet tid til at få det hele til at klappe foran et publikum.

Er klar til i aften

En af dem, der er med, er Bolette på 22:

– Som det ser ud lige nu er vi monster klar. Der er selvfølgelig en masse prøver endnu, men vi er dér, hvor vi skal være.

Hun bakkes op af Sebastian på 13, der er debutant. – Det kan godt være, jeg er lidt nervøs lige nu, men jeg skal nok være klar, når det gælder tirsdag aften.

Footloose har premiere i aften tirsdag d. 13. marts og spiller til og med fredag kl. 19.00, samt lørdag kl. 16.00 i Kulturhuset Kilden.

Det anbefales at komme i god tid. Se mere om afgang og billetter på oplevbrondby.dk.