Vallensbæk er Danmarksmester i at skabe arbejdspladser

HELE OMRÅDET. 12 procent flere arbejdspladser er der kommet til Vallensbæk fra november 2015 til november 2016, hvilket placerer Vallensbæk som den kommune i Danmark, der har haft den største stigning. I Glostrup er det gået lidt tilbage

Af Jesper Ernst Henriksen

Danmarks Statistik har netop offentliggjort de seneste tal for, hvor mange arbejdspladser, der er i hver kommune i Danmark. Det bliver opgjort en gang om året i november måned, og de seneste tal er fra november 2016.

Det er rigtig positiv læsning set fra Vallensbæk. Fra november 2015 til november 2016 kom der 562 flere arbejdspladser i Vallensbæk Kommune, så der nu er 5.213 arbejdspladser. Det er en stigning på 12 procent, hvilket er den absolut højeste stigning i Danmark.

Det glæder selvfølgelig borgmester Henrik Rasmussen (K).

– Det er jeg glad for. Det er med til at skabe et godt og bæredygtigt lokalsamfund, hvor der er adgang mellem skole, fritidsliv og arbejdspladser, siger han.

Borgerne i Vallensbæk får også noget ud af det, når der kommer flere virksomheder til kommunen.

– Man får tættere til arbejde og dermed også højere livskvalitet, fordi man ikke skal bruge så meget tid på transport. Man får mere tid til familien. Det gør det også nemmere at søge nyt arbejde i lokalområdet, hvis det bliver nødvendigt. Man vil også kunne mærke det i forhold til vores skoler. Vi er meget opsøgende i forhold til at give noget virksomhedsnær undervisning, siger han.

Planstrategi på vej

For ham og de andre politikere i Vallensbæk er det vigtigt at få flere arbejdspladser til byen.

– Det vil vi gerne have. Vi er midt i en planstrategi for hele kommunen, hvor vi gerne vil have alle partier med. Så vi har ikke sat målsætningen endnu, siger Henrik Rasmussen.

En af de virksomheder, der er åbnet i Vallensbæk i den periode er Plantorama. Her siger direktør Peter Vang Christensen, at han tror på udvikling i området.

– I Vallensbæk opstod der en mulighed, hvor vi overtog et andet center. Vi tror på udviklingen fra Køge op til det sydlige København. Det er blevet dyrere at bo i København, så det er et område, som folk flytter til. Vi tror der vil komme stor vækst i den del af København. Det viser dine tal jo også. Derfor ser vi det som et rigtig fint sted, siger han.

Han fremhæver også kommunens erhvervsvenlighed, som en positiv oplevelse.

– Vi har haft en god dialog med kommunen. Borgmesteren er rigtig erhvervsvenlig, og vi har haft godt samarbejde med de ansatte på Vallensbæk Kommune, det har været en positiv oplevelse. For eksempel når vi har henvendt os til jobcenteret for at rekruttere medarbejdere og når vi er kommet med forslag til udvidelser og lignende, siger direktøren.

Ifølge Henrik Rasmussen kigger mange virksomheder efter nærhed til transportmuligheder, når de leder efter nye lokaler. Derfor er han glad for, at letbanen nu er på vej til Delta Park, hvor kommunen gerne vil tiltrække flere virksomheder.

– Vi har haft et tæt samarbejde med nogle udviklere, der er med på, hvad det er, vi gerne vil med Vallensbæk, og hvad det er for nogle virksomheder, vi gerne vil have til kommunen. Vi vil gerne have små og mellemstore virksomheder indenfor kontorerhverv og service. Vi har ikke plads til de store logistikvirksomheder, siger han.

Pæn fremgang

I Brøndby Kommune er det også blevet til flere arbejdspladser i den seneste periode. Det blev til 552 flere arbejdspladser fra november 2015 til november 2016, så der endte med at være 23.544. Det er en fremgang på 2,4 procent, hvilket giver Brøndby en placering som nummer 25 i Danmark. Det glæder også borgmester i Brøndby, Kent Max Magelund.

– Det er glædeligt, at virksomhederne har vind i sejlene, og det gælder naturligvis også virksomhederne i Brøndby. I Brøndby Kommune har vi prioriteret at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår. Vi forsøger at gøre det så nemt som muligt at drive virksomhed i Brøndby. Det gør vi blandt andet ved at arbejde sammen med virksomhederne, og hele tiden forsøge at holde os opdateret på, hvorledes vi kan hjælpe og støtte gennem tilfredshedsundersøgelser – og café-møder, hvor virksomhederne har mulighed for at give udtryk for deres ønsker til samarbejde, siger han.

Han håber, at væksten også kommer Brøndbyborgerne til gode.

– Vi håber, at de mange nye lokale job også kommer Brøndbyborgere til gode, men Brøndby Kommune er en del af det store arbejdsmarked omkring København, så vi kan derfor se, at mange af de job, der skabes i Brøndby, besættes af borgere fra andre kommuner, men til gengæld får Brøndbyborgere tilsvarende ofte job i andre kommuner, siger han.

Lille tilbagegang

I Glostrup kan man notere en lille tilbagegang i antallet af arbejdspladser. Her forsvandt der 150 arbejdspladser fra november 2015 til november 2016, så der endte med at være 20.635. Det er en tilbagegang på 0,7 procent. Her forklarer borgmester John Engelhardt, at der har været nogle udsving i antallet af arbejdspladser.

– Det er svært at forholde sig til tal, der er historie. Jeg kan ikke helt huske, hvilke virksomheder, der er flyttet fra Glostrup i den periode. Hartmans frølager var vist blevet forladt af L’Oréal, og de nye lejere, som foreksempel BoVest var ikke flyttet ind endnu. Pandora stod vist også halvtomt. Jeg kan konstatere, at siden er det gået godt i Glostrup. Jeg fornemmer, at der er flere arbejdspladser nu. Der er flere biler på parkeringspladserne rundt omkring, siger han.

Glostrup Kommune har en målsætning om, at der i 2030 skal være 30.000 borgere og 30.000 arbejdspladser i kommunen. Det forventer John Engelhardt stadig er muligt.