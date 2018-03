Vallensbæk og Glostrup går med i fælles akuttjeneste

GLOSTRUP/VALLENSBÆK Glostrup og Vallensbæk Kommuner opretter sammen med Albertslund og Høje Tåstrup en fælles akutfunktion. Planen er, at det skal ske fra 1. juni

Af Heiner Lützen Ank

Fra 1. juni etablerer Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Høje-Taastrup en fælles akutfunktion med erfarne og specialiserede sygeplejersker, som kan komme ud til en borger indenfor få timer.

Ifølge en fælles pressemeddelelse fra de fire kommuner, oplever særligt en gruppe af ældre borgere, der i forvejen har et stort behov for pleje, at blive indlagt op til flere gange:

– Vi kan se, at flere af de her indlæggelser kunne være undgået. Det er et stort system, der bliver sat i gang, når en borger skal indlægges, og for mange er det en utryg oplevelse. Derfor er vi gået sammen for at finde en løsning, hvor vi kan forebygge flere af de indlæggelser, der viser sig ikke at være nødvendige. Det giver mening for borgeren, der slipper for at skulle på hospitalet, og det giver mening rent samfundsøkonomisk at undgå dyre indlæggelser, siger Henrik Rasmussen (K) borgmester i Vallensbæk Kommune.

Vigtig supplement

Med den fælles akutfunktion får borgerne i de fire kommuner, ifølge pressemeddelsen, en mere fleksibel løsning, så der kan være en sygeplejerske til stede i hjemmet inden for få timer, fra tidlig morgen til sen aften. For eksempel hvis plejepersonalet oplever, at en borger pludselig er blevet syg og har behov for yderligere behandling:

– Selvom ordet akut godt kan lede tankerne hen på ambulancer og blå blink, er det ikke den type opgaver, akutfunktionen skal løse. Der skal man stadig ringe 1813 eller 112. Men den almindelige hjemmesygepleje har en tætpakket arbejdsdag, og det kan være svært at finde tid til uforudsete besøg. Det bliver der plads til i den fælles akutfunktion, som samtidig kan håndtere nogle mere specialiserede opgaver, forklarer borgmester i Glostrup Kommune, John Engelhardt (V).

Som borger skal man henvises til den fællesakutfunktion enten af hjemmesygeplejen, egen læge eller hospitalet

Akutfunktion får base i Høje-Taastrup Kommune, fordi man allerede her har rammerne. Det betyder samtidig, at man forventer, at sygeplejerskerne kan have deres første arbejdsdag i det fælles akutteam 1. juni i år.