Velbesøgt dialogmøde om Vallensbæk Nord

VALLENSBÆK. Udviklingen af infrastrukturen i Nordmarken er i fuld gang i et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune og borgerne i området. Tirsdag var der dialogmøde med over 100 fremmødte

Af Heiner Lützen Ank

Der skal findes på løsninger på de forskellige trafikale problemer, der kan opleves i Vallensbæk Nord, både nu og i fremtiden.

For eksempel når børn skal til og fra skole og institutioner.

Eller når el-bilerne i fremtiden skal lades op, parkeringsudfordringer osv. Det drejer sig om at finde gode løsninger på infrastrukturen, dvs. veje, cykelstier, parkering og fortove.

– Vi skal blandt andet drøfte trafiksikkerhed, stiforløb, belysning og parkering i Nordmarken. Trafikbetjeningen af bygninger indgår i dialogen omkring at finde gode, sikre, sunde og smarte løsninger, siger Henrik Rasmussen (K), borgmester i den forbindelse.

Konstruktiv dialog

Over 100 borgere dukkede op til dialogmødet tirsdag om udviklingen af infrastrukturen i Nordmarken.

Dialogmødet var det første i en række af arbejdsmøder, hvor alle kan give deres forslag og idéer til den trafikale helhedsplan for Nordmarken.

På mødet drøftede borgerne og repræsentanter fra kommunen, hvordan borgerne oplever infrastrukturen og hvad der fungerer godt og mindre godt.

Der skal afholdes i alt tre møder, hvor borgerne og kommunens repræsentanter i fællesskab vil forsøge at konkretisere løsninger fra gang til gang. På det tredje møde skal den fælles løsning præsenteres for politikerne. Helhedsplanen skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen og vil danne grundlag for blandt andet kommune- og lokalplanlægningen.

Næste møde holdes 24. april, og på www.vallensbaek.dk/nordmarken er der mere information om processen og hvordan man tilmelder sig.