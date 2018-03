VG17 svømmede sig til medaljer

Svømmerne fra VG17 fik 44 medaljer forrige weekend. Foto: Jeanette Steensen Seistrup

SPORT. 44 medaljer fik svømmerne fra det nyere samarbejde mellem GSK og Vest Brøndby med hjem

Af Jesper Ernst Henriksen

I weekenden den 10. – 11. marts deltog svømmere fra Glostrup Svømmeklub og Vest Brøndby, som i dag træner sammen under navnet VG17 i Sydkystens årgangscup i Greve svømmehal. VG17 stillede op med 20 svømmere i alderen 12-15 år. Der blev svømmet stærkt, og det blev til mange flotte medaljer og personlige rekorder til de unge svømmere. I alt blev det til 14 guldmedaljer, 15 sølvmedaljer og 15 bronzemedaljer.

Flere svømmere opnåede også kravtider til DM for årgangssvømmere på langbane, som afholdes på Bellahøj Svømmestadion til sommer.

I sommers startede Glostrup Svømmeklub (GSK) og Vest Brøndby et nyt sportsligt samarbejde op for svømmere fra 12 år og op til seniorsvømmere. Det har fået navnet VG17 og er godkendt som et startfællesskab af Dansk Svømmeunion fra sommeren 2018. Det betyder, at man kan stille op til danske mesterskaber mv. som et hold. VG17 har arbejdet på at få en fælles identitet ved blandt andet nyt flot klubtøj og fælles træningsture til ind- og udlandet.