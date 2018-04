100 år med Det Konservative Folkeparti

Flaget var hejst hos Det Konservative Folkeparti i Brøndby den 21. marts. Lokalforeningens 100 års jubilæum blev nemlig fejret den dag. Foto: Det Konservative Folkeparti

BRØNDBY. I slutningen af marts kunne Det Konservative Folkeparti i Brøndby fejre 100 års jubilæum. Det blev markeret ved en reception

Af Heiner Lützen Ank

Den 22. marts kunne Det Konservative Folkeparti i Brøndby fejre 100 års jubilæum.

Det blev markeret ved en reception dagen før i Kulturhuset Kilden.

Partiet er således blandt de ældste politiske foreninger i Brøndby og har siden sin stiftelse haft medlemmer først i Sognerådet og siden i Kommunalbestyrelsen.

Dog har partiet ikke ved de seneste to valg fået indvalgt medlemmer i Kommunalbestyrelsen.

Noget man ifølge bestyrelsen dog vil lægge en strategi for at ændre, så man efter næste valg igen kan blive en del af Kommunalbestyrelsen.

Ved receptionen den 21. marts deltog repræsentanter for såvel Folketinget som Kommunalbestyrelsen ligesom en del tidligere formænd for foreningen kikkede forbi for at lykønske og nyde et lille glas.

Blandt gæsterne var således folketingsmedlem Rasmus Jarlov, storkredsformand Helene Frausig og repræsentanter fra De Konservative i nabokommunerne.

Fra Brøndby Kommunalbestyrelse deltog blandt andet Kent Max Magelund (S), borgmester, Allan Runager DF), Vagn Kjær-Hansen (SF)og Steen Andersen (Enhedl.).

Tidligere formand Erik Winckelmann holdt en tale om det at være konservativ og formand René Ahlgren-Møller bød velkommen med en kort tale om foreningens tilblivelse.