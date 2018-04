50 år er blevet til gratis bog

Der var masser af anekdoter og historier fra klubbens 50 års virke, da Glostrup Svømmeklub onsdag havde jubilæum. Jubilæumsbogen, som er udgivet i den forbindelse, kan alle gratis få fat i. Foto: Glostrup Svømmeklub

GLOSTRUP. Ved Glostrup Svømmeklubs jubilæumsreception den 4. april blev der fortalt anekdoter og bladret i den nye jubilæumsbog, som alle kan downloade gratis

Af Heiner Lützen Ank

En svømmeklub spiller også en nøglerolle i lokalsamfundet og er et udtryk for det stærke danske foreningsliv.

Gennem årene har klubben bidraget til at løfte en vigtig samfundsopgave ved at hjælpe med at sende unge mennesker godt på vej og give dem nogle lærerige redskaber, som stadig fylder i deres værktøjskasse, når de bliver voksne.

I en forening lærer man grundlæggende sociale kompetencer, lederegenskaber samt at samarbejde og lykkes med store projekter i fællesskab. Man lærer, at arbejdet bærer lønnen i sig selv, fordi er sjovt og hyggeligt at være en del af en forening. Selvom klubben er blevet voksen, bliver man aldrig for gammel til at lære de dyder.

Historier fra dengang

I klubbens jubilæumsbog, der er udgivet i forbindelse med jubilæet, fortæller nogle af de mange ildsjæle, hvordan klubben og lokalsamfundet har ændret sig over årene, hvilke ting der går igen, og delt nogle af de mange sjove historier, der udgør klubbens historie og giver liv og sjæl til den samlede fortælling.

I anledning af jubilæet havde klubben inviteret til reception onsdag den 4. april.

Udover John Engelhardt (V), borgmester, og klubbens nuværende formand, Mette Dam Mikkelsen, underholdte en af klubbens stiftere og den første formand, Aage Wredstrøm, med anekdoter tilbage fra 1968.

Helle Rosendahl, der sammen med Morten Kjær, har været redaktører på klubbens jubilæumsbog, takkede for de mange bidrag og fortalte nogle sjove historier fra bogen.

Eksempelvis dengang klubben kørte på træningslejr til Italien. Men da de endelig kom frem, var der ikke noget vand i poolen, som var under renovering. Og dengang til et 1500 meters stævne, hvor startsnoren faldt ned, da der manglede 100 meter. Det endte med omstart efter tre timer.