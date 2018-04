Åbn Brøndby op

Dennis Baggers Laursen mener, der er brug for flere trafikale forbedringer, blandt andet i tunnellen på Brøndbyøster Station. Foto: Heiner Lützen Ank

DEBAT. Af Dennis Baggers Laursen, Nygårds Plads, Brøndbyøster

Jeg har boet hele mit liv i Brøndby, og jeg elsker at bo her. Og det på trods af, at Brøndby er afskåret på kryds og tværs af motorveje, jernbaner, hovedveje, industrikvarterer m.m.

Men hvor Teknisk Forvaltnings opgave i denne henseende burde være at fremme fremkommeligheden for kommunens borgere, går de hellere i den modsatte retning: man etablerer konstant nye bomme, chikaner m.m. på gang- og cykelstier, samt hegn og porte, der hæmmer en i forvejen ringe fremkommelighed endnu mere. Det mest grelle eksempel må være den total formålsløse og borgerchikanerende port for enden af Brøndbyvænge, der gør, at skoleeleverne skal ud på en kæmpe omvej, for at komme til og fra skole.

Jeg kan næppe være den eneste borger, der er frustreret over Teknisk Forvaltnings prioriteringer. Som borger i Brøndbyøster har jeg mest kendskab til problemerne her. Og ud over de førnævnte hegn, bomme m.m. oplever jeg også problemer med lyskryds, der er håbløst indstillet; samt problemer i tunnellen ved Brøndbyøster St. Her cykler langt de fleste igennem tunnellen for at komme over på den anden side, til stor fare og chikane for fodgængere. Og nej, jeg spiller ikke hellig her, for jeg cykler selv igennem tunnellen. Men her bør Teknisk Forvaltning tage initiativ til at opdele tunnellen i to, så man har hhv. et cykelspor og et gangspor, således at man får en total opdeling af fodgængere og cyklister, og dermed fremmer sikkerhed og fremkommelighed for alle.

Ydermere ser jeg også gerne, at man får cykelbroen over jernbanen ved Vestvolden åbnet op for Priorparken, samt etableret en gang- og cykelpassage over/under jernbanen cirka halvvejs mellem Brøndbyøster og Rødovre Stationer. Og lignende initiativer kan med fordel igangsættes i Brøndbyvester og Brøndby Strand, der også lider under ringe fremkommelighed.