BGK havde åben træning

BGK Foto: Deltagerne i Bora fik blandt andet instruktion i ideallinjer.

SPORT. BGK Open Race Academy, som er en åben kartskole for 6 til 18-årige, blev afholdt i Påsken

Af Jesper Ernst Henriksen

29. og 30. marts 2018 havde Børnenes Gokart Klubs (BGK) Open Race Academy (Bora), der blev holdt hos GoKarting.dk i Brøndby. Der var en del nye, som aldrig har kørt gokart før og en del, der kun har kørt en enkelt gang med far eller mor i en tandemkart.

BORA er en kickstart for børn, der gerne vil gå til gokart.

Begge dage var der et program, som bestod af teori, øvelser på banen med grundlæggende discipliner i Karting: Kørsel på banen med fokus på ideallinjer, bremse- og styreteknik, overhalinger og placering på banen og alternative linjer, tidstagninger, løbsstarter og -afvikling samt et lille LeMans til sidst på 2. dag, så deltagerne kunne prøve løbsafvikling. Deltagerne var uden mor eller far i to dage, hvor de skulle lære at klare sig selv og være i et fælleskab med nye kørere, og dermed få mulighed for at få flere venner.

– Alle har været glade for arrangementet, og alle har rykket sig teknisk og taktisk på banen. Nogle har straks besluttet at melde sig i klubben, siger Khanh Phi Thai fra BGK.