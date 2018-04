BGK’er vandt i Sverige

William Wulf endte øverst på skamlen i sin klasse. Foto: Privat

SPORT. BGK’eren William Wulf vandt i KS Klippan Cup 2018 i overbevisende stil

Af Jesper Ernst Henriksen

KS Klippan Cup 2018 blev kørt den 7. og 8. april 2018 i den lille svenske by Klippan udenfor Helsingborg. I alt var der 264 tilmeldte.

Banen hedder Kart Ring Klippan, og ligger lidt udenfor byen. Den er 1.002 meter lang.

William Wulf, der kører for Børnenes Gokart Klub (BGK) i Brøndby, kørte i klassen OK junior om lørdagen, og han havde en rigtig god dag. Først kørte han de to hurtigste tider i træningen, så blev han nummer to i tidstagningen, kun 0,054 sekunder efter nummer et. Så blev det til to heatsejre og til sidst sejren i finalen med lidt over 1,6 sekunder ned til nummer to.