Bliv væk Mette Klasseforræderiksen

Af Marcus Rigenstrup, Enhedslisten Ejby Mosevej 49A, Glostrup

For nogle uger siden var Socialdemokraterne i Glostrup ude og erklære deres fulde støtte til de offentligt ansattes kamp for en ordentlig overenskomstaftale. Den udmelding er imidlertid belagt med et ordentligt skud hykleri. For i samme ombæring leveres der en invitation til partileder Mette Frederiksen om at kigge forbi Glostrup til et 1. maj arrangement, som man i øvrigt afholder sammen med SF.

Mette Frederiksen har nemlig på ingen måde taget de offentligt ansattes parti, tværtimod. Det var hende, der sammen med den øvrige regering kørte lærerne over med deres lovindgreb i 2013, og det er hendes borgmestre, der i KLs bestyrelse har stemt for den altomfattende lockout, der truer med at ligge landet fladt, hvis der ikke findes en løsning. Alligevel er hun så fræk at appellere til, at politikere blander sig udenom, imens forhandlingerne står på. Ikke underligt at fagbevægelsen har afvist at have hende på plakaten til 1. maj arrangementet i Aalborg.

Det gør det kun værre, at SF tilsyneladende med åbne øjne, har tænkt sig at bakke op om en begivenhed med Mette Frederiksen som deltager. Især set i lyset af at SF på landsplan har foregivet at være på barrikaderne for de offentligt ansatte.

Med alt dette taget i betragtning, er det hulens svært for mig at tage opbakningen fra S og SF i Glostrup til de offentligt ansatte seriøst og jeg synes de skylder dem en god forklaring.

Overenskomstforhandlingerne har efterhånden kørt længe, og det er klart, at alle efterhånden er oppe på de høje nagler, når vi nu nærmer os en afslutning og forhåbentligt et forlig, som kan tilfredsstille både arbejdstager og -giver.

Den danske model giver mulighed for, at arbejdstagerne kan strejke, når en ny overenskomst ikke kan opnås, og arbejdsgivernes modsvar er en lockout.

Det er der ikke noget nyt i, da det er en del af septemberforliget fra 1899. Ligeledes er der mulighed for et regeringsindgreb, såfremt en strejke ikke fører til et resultat.

Fagbevægelsen har mere end en gang bedt partierne på Christiansborg om, at med Dansk Metals formand Claus Jensens ord “holde kæft” så længe der forhandles.

Denne anmodning har EL , B og DF i deres iver for stemmefiskeri ignoreret fuldstændigt.

Som et regeringsbærende parti respekterer Socialdemokratiet fagbevægelsens ønske og lader parterne forhandle i fred.

At 3Fs mørkerøde afdeling i Aalborg ikke ønsker Mette på talerstolen 1.maj (efter de selv havde inviteret hende) er blot endnu et publicity stunt fra deres side

Socialdemokratiet i Glostrup er stolte af, at Mette Frederiksen traditionen tro holder tale den 1. maj i Bibliotekskælderen. Danmarks kommende statsminister er her på hjemmebane, og vi ser frem til en fremsynet 1. maj tale .

Socialdemokratiet er ikke et topstyret parti, og heldigvis er det hos os muligt at have egne holdninger til aktuelle sager. Derfor står vi ved vores støtte til arbejdstagernes kamp for en god overenskomst. Da gode forhold for de ansatte giver de gladeste borgere og den bedste produktivitet.

God 1. maj til jer i Enhedslisten.

Palle Laustrup, medlem af kommunalbestyrelsen, og Henrik Lund, formand for SF Glostrup

Fra SFs side skal der ikke herske tvivl om, at vi ønsker at de offentligt ansatte har ordentlige arbejdsforhold og aftaler, der kan accepteres af de, som sikrer vores daglige velfærd i praksis. SF har da også i flere år forsøgt at få lavet en lokal arbejdstidsaftale for vores folkeskolelærer, men det har desværre ikke været muligt med den sammensætning, som kommunalbestyrelsen har og har haft.

SF har en generel respekt for de aftalemodeller, der er gældende på det danske arbejdsmarked, og dette er på både godt og ondt. Vi er ikke begejstrede for den måde, de offentlige arbejdsgivere har håndteret de aktuelle overenskomstforhandlinger på, men vi har ikke de fornødne mandater til at lægge en anden kurs.

I forhold til vores første maj-arrangement, så er det korrekt, at Mette Frederiksen er inviteret af Socialdemokraterne til at holde tale. I SF har vi valgt ikke at modarbejde dette, da S stadig er vores nærmeste samarbejdspartner, på linie med Enhedslisten. Eller hvad? I Aalborg har fagbevægelsen takket nej til socialdemokraternes formand, men der er den forskel, at i Glostrup er det ikke fagbevægelsens, men de lokale partiers første maj-arrangement. I øvrigt har vi fra SF fået Karsten Hønge til at kigge forbi, og vi håber på at få et godt besøgt 1. maj møde, hvor også Marcus er velkommen.