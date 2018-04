Borgere skal kunne stille forslag

GLOSTRUP. Borgere i Glostrup skal i fremtiden kunne samle underskrifter nok og stille forslag, som kommunalbestyrelsen så skal behandle, mener Dansk Folkeparti. Det var der opbakning til i kommunalbestyrelsen

Af Heiner Lützen Ank

På kommunalbestyrelsens møde i marts havde Dansk Folkeparti fået et punkt på dagsordenen om borgerdrevne forslag.

– Folketinget har vedtaget en lov om borgerdrevne forslag. Hvis en forslagsstiller kan samle 50.000 underskrifter, skal Folketinget behandle sagen. Det er en spændende ny ting. Rundt omkring os er flere kommuner også blevet opmærksomme på borgerdrevne forslag. Det er indført og er under indførelse i flere kommuner. Det synes vi i Dansk Folkeparti også vi skal gøre i Glostrup. Vi har stillet forslag om, at Glostrup Kommune indfører borgerdrevne forslag. Det, vi anbefaler i dag, det er, at i nikker til, at det er en spændende idé, men oversender sagen til administrationen, så de kan vurdere, hvordan det kan gøres, og hvad det koster, sagde Flemming Ørhem (DF).

Det blev enstemmigt vedtaget.

Flemming Ørhem havde som eksempel sendt den model, som de bruger i Ringsted Kommune. Der har borgere tre måneder til at indsamle 300 underskrifter, der støtter et forslag. Underskrifterne kan indsamles både elektronisk og fysisk. De eneste krav til forslagene er, at forslaget ikke må have været behandlet tidligere, og det skal handle om et emne, som kommunen har indflydelse på. Hastigheden på motorvejen kan for eksempel ikke behandles, da det er Folketingets beslutning.

Forslaget mødte opbakning fra de andre partier i kommunalbestyrelsen.

– Når man bor i Glostrup, så skal man kunne blive hørt, også mere end hvert 4. år, når der er kommunalvalg. Borgere i Glostrup har rigtig mange gode idéer, som kommune og borgere kan løse i fællesskab. Der skal være kortere vej mellem politikere og borgere, sagde Robert Sørensen (EL).