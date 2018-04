Borgerne skal have bedre hjælp

Brøndby Kommune har sendt en stor gruppe medarbejdere fra Jobcenteret på kursus, så de kan blive bedre til at hjælpe borgerne. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Flere medarbejdere i Brøndby Jobcenter bliver opkvalificeret, så de kan hjælpe flere borgere i gang med virksomhedsrettede aktiviteter

Af Heiner Lützen Ank

De medarbejdere, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Brøndby Kommune, bliver nu klædt bedre på til opgaven.

Sådan skriver Brøndby Kommune i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen får 32 jobkonsulenter, sagsbehandlere og mentorer i Brøndby Jobcenter således et opkvalificeringsforløb gennem projektet Flere skal med.

Det er Professionshøjskolen Absalon, der står for undervisningen, som vil give medarbejderne nye redskaber og metoder, der kan hjælpe flere borgere i virksomhedsrettede aktiviteter.

I pressemeddelelsen understreger Brøndby Kommune, at virksomhedsrettede forløb prioriteres højt for ledige, der har været uden arbejde længe eller har forskellige udfordringer.

Forløbet er praksisorienteret og fokuserer på, hvilke ressourcer den enkelte ledige har for at komme i en virksomhedsrettet aktivitet som for eksempel en virksomhedspraktik i kombination med lønnede timer, som kan lede videre til et job.

Flere skal med-forløbet vil ifølge Brøndby Kommune styrke samarbejdet mellem jobkonsulenter, sagsbehandler og mentorer, så arbejdet med at hjælpe ledige i den rette virksomhedsrettede aktivitet kommer til at forløbe mere smidigt.

Forløbet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.