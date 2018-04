Brøndby IF klar til at tage pokalen med hjem til Brøndby igen

Nanna Christiansen (tv) og de øvrige spillere glæder sig til pokalfinalen på fredag. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Fredag spiller Brøndby IFs kvinder pokalfinale på udebane mod KoldingQ. Det skulle gerne være en tur til Jylland for at hente pokalen hjem. Igen

Af Heiner Lützen Ank

På fredag skal Brøndby IFs kvinder til Kolding for at møde KoldingQ i årets pokalfinale.

En titel Brøndby IF vandt sidste år på udebane mod Varde IF.

Der er altså, når kvinderne igen er taget vestpå for at spille pokalfinale, tale om et titelforsvar.

Og da Brøndby IF vandt over de evige konkurrenter fra Fortuna Hjørring i semifinalen, må de gul-blå betegnes som favoritter til endnu engang at lade sig hylde som pokalmestre.

Noget Nanna Christiansen, en af holdets bærende kræfter da også erkender overfor Folkebladet:

– Vi glæder os naturligvis til kampen. Det bliver en stor dag. Der er ingen tvivl om, at vi skal vinde, for vi har jo titlen fra sidste år, som vi skal forsvare.

Selvom Nanna Christiansen og de øvrige spillere i Brøndby IF er vant til at vinde, også mesterskaber og titler, så har hun bestemt appetit på mere:

– Man får altid et sug i maven, og man bliver aldrig træt af at vinde. Så vi vil bestemt gøre alt, hvad vi kan.

Fokus på egen fejl

I mesterskabsslutspillet ligger Brøndby IF netop nu nummer to, mens KoldingQ ligger nummer fem.

Men selvom der både placerings- og pointmæssigt er afstand mellem Brøndby IF og KoldingQ, så kan KoldingQ godt drille de gul-blå favoritter, mener Nanna Christiansen:

– Vi har haft det svært med KoldingQ i efteråret. Så vi skal bestemt have fokus og vi skal frem for alt have fokus på ikke at lave fejl. Hvis vi kan minimere egne fejl, så er jeg ikke i tvivl om, at vi har en god chance.

Brøndby IF havde lagt billet ind på, at pokalfinalen skulle spilles i Brøndby. Men sådan skulle det ikke være. En beslutning, mener Nanna Christiansen, der giver endnu mere motivation:

– Vi ville naturligvis gerne have spillet på hjemmebane. Men sådan skulle det ikke være. Så nu tager vi til Kolding for at få den pokal med hjem igen. Det bliver fedt.

Pokalfinalen spilles St. Bededag, på fredag den 27. april kl. 17.00 på Kolding Stadion.