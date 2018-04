Brøndby klar til volley- finalen

Taktikken har været i orden på Brøndbys volleyballhold i løbet af sæsonen og der har også været fokus på det mentale, understreger anfører Eva Mielskov Bang. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Efter tre semifinalekampe står det nu klart, at Brøndbys volleykvinder får chancen for at fravriste Holte mesterskabstitlen. De to hold mødes nemlig igen i årets finaleserie. Første kamp er på lørdag.

Af Heiner Lützen Ank

– Det er perfekt. Det er meget tæt på at være en perfekt sæson.

Sådan siger Eva Mielskov Bang, anfører, efter at det fredag aften stod klart, at Brøndby igen står overfor Holte i årets finaleserie i volleyball.

Kvinderne fra Brøndby Volleyball Klub behøvede således kun tre ud af fem mulige semifinalekampe mod Amager VK for at spille sig i DM-finalen, og især i første og sidste semifinalekamp, var spillet ifølge Eva Mielskov Bang tæt på at være perfekt.

Svage favoritter

I den tredje semifinale, som altså blev spillet på hjemmebane fredag den 23. marts, var Amager Volleyball Klub uden det bid, de ellers har haft i de to første kampe, hvor det først var hen imod slutningen af sættene, at Brøndby fik overtaget. Amager havde kortvarigt en føring i første sæt, men fra 7-7 tog Brøndby over og kørte sikkert frem til sættets afslutning på 25-17, hvor især Deprece Washington havde en fin afslutning med fire vundne angreb. Deprece Washington lagde ligeledes grunden til en solid føring i andet sæt, da hun med en stime på seks server bragte sit hold på 7-3. Centerangriber Mette Breuning var, som hun har været flere gange i de seneste kampe, flyvende i centerangrebet, ligesom indskiftede Megan Rosenlund var stabil i markforsvaret. Sættet endte, som også første sæt, med 25-17 til Brøndby.

Tredje sæt forløb om muligt endnu bedre end de to foregående. Brøndby kom således godt fra start og der blev skiftet grundigt ud i bestræbelserne på at få hele truppen i aktion, inden finaleforløbet. Således kom også det 15-årige hævertalent Tajma Muharemovic ind ved stillingen 13-11. Sættet og dermed kampen endte i Trine Kjelstrups serv med de overbevisende cifre 25-15.

Tidligere på aftenen havde Holte IF ligeledes spillet sig i finalen ved at vinde over Elite Volley Aarhus i tre kampe og dermed står de to absolutte tophold igen overfor hinanden i en finale. Og selvom det sidste år, ved det samme set up endte med, at Holte hjemtog mesterskabet, mener Eva Mielskov Bang, at det i år kan gå anderledes:

– Det er jo to gode hold. Men faktisk vil jeg vurdere, at det lige nu står 60 – 40 til os.

Grunden til, at favoritværdigheden ifølge Eva Mielskov Bang tilhører Brøndby, skyldes, at holdet har udviklet sig sæsonen igennem:

– Vi er blevet bedre og bedre, og Emily, der har overtaget min plads som hæver, får hele tiden en bedre og bedre kontakt med de andre spillere på holdet. Det lover godt. Vi tror virkelig på, at det kan lade sig gøre at snuppe mesterskabet.

Har arbejdet med det

En af de ting, der er blevet arbejdet intenst med i Brøndbylejren i denne sæson, og som altså ser ud til nu at bære frugt, er det mentale, fortæller Eva Mielskov Bang:

– Vi har blandt andet haft fokus på det mentale og alt det omkring holdet, at ville det her sammen. Vi har helt konkret haft fokus på at have fokus på hinanden, at få tænding på spillet sammen. Hvis der bliver skabt en god stemning, så skal resultaterne nok komme. Vi er således blevet meget bevidste om, hvilke redskaber vi skal bruge i de forskellige situationer.

Vil have mere

I 2011 vandt Eva Mielskov Bang og Brøndby Volleyball Klub det første Danmarksmesterskab. Siden da er det blevet til yderligere tre DM titler, flere pokaltitler og mesterskaber i såvel nordisk som Øresundssammenhæng. Med andre ord, så har holdet haft masser af succes. Men det er ikke det samme som, at der ikke er appetit på mere, fortæller Eva Mielskov Bang:

– Ja, vi vil rigtig gerne vinde i år igen. Der er masser af appetit på holdet efter at vinde mere, og så er det jo også en motivation, at vi står overfor Holte i finalen.

Brøndby lægger ud på udebane i Holte lørdag den 7. april kl 19.00. Herefter er der hjemmebane to gange i Stadionhal 1, onsdag den 11. april kl. 19.00 og lørdag d. 14. april kl. 16.00. Bliver der behov for flere kampe, er der afsat tid i Holte tirsdag den 17. april kl. 19.00 og i Brøndby torsdag d. 19. april kl. 19.00.