Brøndby spiser sammen mod ensomhed

Ligesom sidste år deltager Brøndby i den landsdækkende kampagne Danmark Spiser sammen. Ældre Sagen og de øvrige arrangører håber, mange har lyst til at være med. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby er for tredje år en del af kampagnen mod ensomhed Danmark spiser sammen. Man håber især at se folk, der ikke normalt benytter sig af kommunens tilbud

Af Heiner Lützen Ank

Ensomhed er en ubehagelig følelse og en sundhedsfarlig tilstand.

Derfor var der ingen tvivl om, at Brøndby igen skulle tilbyde åbne fællesspisninger, som led i Danmark spiser sammen-kampagnen, der løber af stablen landet over i uge 17.

– Vi har været med siden starten og det er vi selvfølgelig også i år. Vi kan mærke, at vi har fat i noget rigtigt her. Udover at det er en hyggelig stund at spise sammen, så kan vi se, at det også betyder, at vi ser nogle nye ansigter, som får øje på de tilbud, der er i kommunen til os ældre. Så det har en effekt i forhold til at bekæmpe ensomhed, fortæller Laurits Bune, næstformand i Ældre Sagen i Brøndby.

Mad og samvær

I løbet af uge 17 inviterer arrangørerne til tre frokoster og til aftenspisning i Brøndby Strand Kirke. Der serveres gullash, kaffe og kage til frokosterne og grillmad til aftenspisningen.

Arrangementerne indledes alle med en åbningstale, for eksempel vil Kent Max Magelund (S), borgmester, byde velkommen til frokost i Pensionisthuset Stranden den 26. april.

Nye er velkomne

Der er stor interesse i at deltage i fællesspisningerne, men da der er begrænset antal pladser, er de forbeholdt borgere, der ikke til hverdag kommer i pensionisthusene.

– Vi vil gerne se alle, men vi vil især gerne se de ældre, der ikke normalt færdes i pensionisthusene. Kommer man i forvejen i pensionisthuset, er man velkommen til at deltage i følgeskab med en gæst, der ikke kommer i huset til hverdag. Så vi håber, at spisningerne vil være en anledning til, at man banker på hos naboen og spørger om vedkommende vil med. Det er en delikat balance at invitere andre ind i fællesskabet, men vi håber, nogle vil vove det, lyder det fra Laurits Bune.

Arrangørkredsen, der består af pensionisthuset Møllen og pensionisthuset Stranden i Brøndby, Ældre Sagen, Brøndby Strand Kirke og Røde Kors, er i år blevet udvidet med Brøndby Strand Ungdoms- og Kulturforening.

Fællesspisningerne i Brøndby i uge 17:

Frokost tirsdag den 24. april kl. 12-14 i Pensionisthuset Møllen. Kaare Kjær Madsen, Ældre Sagen i Brøndby, holder åbningstalen.

Aftensmad tirsdag den 24. april kl. 17-20 i Brøndby Strand Kirke – bare mød op, ingen tilmelding. Socialudvalgsformand Per Jensen holder åbningstalen.

Frokost onsdag 25. april kl. 12-14 i Røde Kors i Brøndbyvester. Brøndby Kommunes frivillighedskonsulent på ældreområdet holder åbningstalen.

Frokost torsdag den 26. april kl. 12-14 i Pensionisthuset Stranden. Borgmester Kent Magelund holder åbningstalen.

Tilmelding

Tilmelding til spisning i pensionisthusene: Katrine Bøgh Sørensen, tlf. 4014 8974, katbs@brondby.dk

Tilmelding til spisning i Røde Kors: Lenea Petersen, tlf. 6043 1352, lenea.petersen@rodekors.dk