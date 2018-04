Brøndby Strand Skole klar til semifinalen

Drengene fra Brøndby Strand Skole spillede sig torsdag i semifinalen i årets skolefodboldturnering. Kampen blev spillet på Gentofte Stadion. Foto: Per S. Trudslev

SPORT. Torsdag spillede Brøndby Strand Skole sig i semifinalen i årets skolefodboldturnering

Af Heiner Lützen Ank

Drengene fra Brøndby Strand Skole er klar til semifinalen i årets udgave af Skolefodboldturneringen.

Det står klart, efter holdet torsdag på udebane på Gentofte Stadion, vandt 2-1 over Maglegårdsskolen fra Hellerup.

Præstationen kalder dog også de store ord frem hos Per Spile Trudslev, skoleder på Brøndby Strand Skole:

– Man kan kun være stolt af skolens fodbolddrenge og den fight og sejr de præsterede på Gentofte stadion imod Maglegårdsskolen. Drengene er rollemodeller for os alle. Når de spiller og repræsenterer Brøndby Strand Skole. Stor tak til både drengene og selvfølgelig deres træner Firat Olgun.

Ikke overraskende var træner og lærer på skolen, Firat Olgun, også tilfreds efter kampen:

– Fodbold er ligesom faget dansk. Det handler om at afkode, tekstforståelse og sprogforståelse og har man basic skills, forståelse, accept og respekt for hinandens forskelligheder, opstår succesen. Lige nu føles det uvirkeligt. Vi har svært ved at fatte, at vi er nået så langt. Uanset, hvad resultat byder på, så er jeg stolt af mine drenge.

Semifinalen spilles i morgen, onsdag, kl. 11 ved Brøndby Stadion.