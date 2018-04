Brøndby Support fylder 25 år

Sarah Agerklint, næstformand for Brøndby Support, mener, at Brøndby Support bedst kan beskrives som en salgs fagforening for fansene. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby Support, der i disse dage fejrer 25 års jubilæum, er en vigtig del af Brøndby IF og fankulturen, mener næstformanden

Af Heiner Lützen Ank

Da Folkebladet fredag eftermiddag taler med Sarah Agerklint, næstformand i Brøndby Support og pressetalsmand, er det en god dag.

Aftenen før har Brøndby IF vundet over FC Midtjylland i slutspillet og har dermed lagt afstand til den nærmeste konkurrent om at blive dansk mester.

Dagen efter er der stor fest i Ebbe Skovdahl Loungen i anledning af Brøndby Supports jubilæum. Og selvom Sarah Agerklint naturligvis ikke kan vide det, da Folkebladet taler med hende fredag eftermiddag, så bliver weekenden sluttet af på bedste maner med, at Brøndby IF søndag vinder over FC Nordsjælland, mens FC Midtjylland sætter yderligere to point til i mesterskabsslutspillet.

Alt i alt en god weekend for Brøndby Support.

Og det er ifølge Sarah Agerklint sjovt at være en del af Brøndby Support netop nu:

– Vi kan i den grad mærke, at det går godt for holdet. Jeg tror, vi har fået cirka 300 nye medlemmer siden årsskiftet.

Supporterfagforening

Sarah Agerklint har været medlem af Brøndby Support siden 2008. Dermed har hun oplevet både op- og nedture, for klubben og for Brøndby Support.

Men det ikke kun den nuværende succes, der gør det værd at bruge mange timer på en frivillig indsats. Det er i lige så høj grad det, Brøndby Support har udviklet sig til:

– Jeg vil i grunden betragte os som en slags fagforening. Vi repræsenterer fansene overfor klubben og vi er med til at skabe gode rammer for mange af de ting, der foregår rundt om klubben og holdet, for eksempel hjalp vi Brøndby Tifo i forbindelse med deres Gladiator-tifo.

En fagforening, hvor rejseafdelingen spiller en stor rolle, tilføjer Sarah Agerklint:

– En vigtig del af vores arbejde er også at arrangere ture, så for eksempel folk fra Nordjylland kan komme og opleve kampene her i Brøndby.

Brøndby IF er nemlig mere end et hold for Brøndby og Vestegenen:

– Det er vigtigt for os, at vi er med til at gøre Brøndby IF til hele Danmarks hold.

En del af det

Brøndby Support kan nu fejre 25 års jubilæum. Det er ifølge Sarah Agerklint ikke til at afgøre, om Brøndby Support var den første egentlige fanklub i Danmark.

Men det kan derimod ikke diskuteres, at Brøndby Support har været med til at definere fankulturen i Danmark:

– Vi er altid blandt de første til at tage nye tiltag ind. Det gælder for eksempel i forhold til at bruge popsange i vores slagsange.

Og så kan det heller ikke diskuteres, at et ord, der går igen både på Superligaholdet og i klubben, også er en del af Brøndby Supports DNA:

– Jeg har tænkte meget over det. Men jeg kan ikke finde på andre ord end fællesskab. Det hele handler om at skabe et godt fællesskab og give gode oplevelser. Det her, det er noget, vi er fælles om. Derfor føler jeg i den grad også, at vi er en del af den sportlige succes, som holdet oplever for tiden.

Man kan læse mere om Brøndby Support og jubilæumsfejringen på bif-support.dk