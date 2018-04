Brøndby tabte til pokalmodstander

SPORT. På fredag møder Brøndby IF KoldingQ i årets pokalfinale. Lørdag stod de to hold overfor hinanden i turneringen, og det blev til et nederlag for Brøndby IF

Af Heiner Lützen Ank

I denne uges udgave af Folkebladet kan man læse et interview med Nanna Christiansen forud for kvindernes pokalfinale i fodbold.

I interviewet peger Nanna Christiansen på, at KoldingQ i efteråret har skabt problemer for Brøndbykvinderne.

At det ikke blot var venlige og respektfulde ord blev understreget lørdag. Her stod de to hold overfor hinanden i 3F Ligaen, og det endte med at KoldingQ tog sejren. Endda med cifrene 4-1.

KoldingQ sejr blev grundlagt allerede efter ni minutter, hvor Lotte Troelsgaard scorede til 1-0 til KoldingQ.

Senere i halvlegen fik Maria Hovmark udlignet, men efter pausen scorede KoldinQ yderligere tre gang, og Brøndby IF løb dermed ind i et højest overaskende nederlag.

De to hold mødes i fredagens pokalfinale i Kolding.