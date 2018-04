Busdriften fortsætter når letbanen skal anlægges

I perioder kan busserne og alle andre ikke svinge til venstre her i Hovedvejskrydset, men de kommer stadig til at køre nogenlunde lige så ofte. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Busserne i Glostrup kommer til at køre andre veje, men nogenlunde lige så ofte, når anlægget af letbanen går i gang senere i år

Af Jesper Ernst Henriksen

Når anlægget af letbanen går i gang senere i år vil det give trafikale udfordringer i centrum af Glostrup. I krydset mellem Ringvejen og Hovedvejen vil det for eksempel i perioder være forbudt at svinge til venstre. Andre begrænsninger vil muligvis give kødannelse. Det vil gå ud over busdriften på flere måder. For det første skal busserne køre andre veje, end de gør i dag, og det vil forlænge deres ruter. Forlængede ruter betyder længere køretid, og længere køretid betyder højere udgifter, som skal betales af kommunen.

Siden oktober har Miljø- og Teknikudvalget derfor arbejdet med forskellige løsningsforslag til, hvordan busdriften skal se ud, når letbanen bliver anlagt. Det første forslag viste, at det ville koste op mod 3,5 millioner kroner om året i årene at opretholde samme busdrift som i dag. Det første forslag fra udvalget var derfor at reducere kraftigt i busdriften.

Samtidig har Movia fremlagt deres planer for, hvordan busserne skal køre, når Metrocityringen bliver færdig i 2019. Planen hedder Bynet 2019, og viser blandt andet, at linje 9A, der starter i Glostrup, skal ændre endestation til Valbyparken i stedet for Refshaleøen, hvor den vender i dag. Den ændring vil koste Glostrup Kommune 1,5 millioner kroner, selvom der kommer flere passagerer på 9A gennem Glostrup, der i øvrigt vil følge samme rute gennem kommunen.

Efterfølgende har Movia gennemregnet deres forslag til busdrift flere gange, og er kommet frem til, at det formentlig bliver billigere end først antaget at opretholde busdriften.

Opretholder busdrift

Samlet set endte sagen i kommunalbestyrelsen i marts med en indstilling fra borgmesteren, der lød:

– Busdriften tilpasses for at tilgodese både passagerer og driftsøkonomi i letbanens anlægsfase, hvilket forventes at medføre ekstra udgifter på op mod 0,3 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 og 2020.

Det betyder, at busdriften opretholdes nogenlunde uændret i perioder, hvor der ikke er store trafikomlægninger, og muligvis bliver tilpasset en smule, når busserne skal køre andre ruter.

– I Venstre er vi glade for, at vi højst sandsynligt når frem til et forløb, hvor vores borgere ikke oplever forringelser af busdriften. Det er vi rigtig glade for. Vi er godt klar over, at der vil komme nogle problemer, men der vil køre det samme antal busser, sagde Lars Thomsen.

Flemming Ørhem (DF), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget, kritiserede, at Movia har fremlagt så forskellige tal for de forventede udgifter.

– Movia har været kloge og fortalt os, at det koster en formue at opretholde busdriften. Efter Movia har opdaget, at vi ikke er nogle, der bare vil betale, så har de regnet udgifterne igennem igen og igen. De er kommet frem til, at de merudgifter, som Glostrup Kommune vil få, vil være væsentligt mindre end forventet. Derfor kan Dansk Folkeparti støtte forslaget om at busdriften tilpasses.