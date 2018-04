Dagplejere bliver idrætscertificeret

Dagplejerne i Brøndby er i færd med at blive idrætscertificerede. Det skal på længere sigt styrke børnenes motorik. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndbys dagplejere er netop begyndt på en uddannelse, der betyder, at de sidst på året kan kalde sig idrætscertificerede dagplejere

Af Heiner Lützen Ank

Børn skal være aktive og udfordres motorisk for at blive glade, kloge og sunde, og derfor vil dagplejen i Brøndby være blandt de bedste til at integrere bevægelse i børnenes hverdag.

Alle dagplejerne er derfor netop påbegyndt en uddannelse fra Danmarks Idrætsforbund og VIA University College, og kan i slutningen af 2018 kalde sig idrætsdagplejere.

Et tiltag Gyrite Johansen, Dagplejeleder i Brøndby Kommune, glæder sig over:

– Bevægelse er så vigtig for børnene, også når de er 0 – 3 år, ja måske særlig vigtig. Der kommer hele tiden ny viden om børns læring og udvikling, og det er bare så vigtigt, at vi i dagplejen hele tiden bliver bedre og bedre til at understøtte dette. Det gælder også bevægelsesområdet.

Sunde vaner

I dagplejen er børnene 0-2 år gamle.

Så de skal ikke dyrke volleyball eller tennis, men lave pædagogisk idræt.

– Pædagogisk idræt handler om, at alle børn skal være med og om, hvordan vi kan gøre det helt konkret. Så udover at få den nyeste viden om børn og bevægelse, går certificeringen også ud på, hvordan vi laver bevægelser, hvor alle børn kan være med, med de kompetencer de har. Der skal være plads til, at der kan være børn, der er lidt usikre eller lige skal se aktiviteten an, inden de kommer med. Så vi lærer helt konkret hvordan man kan tilrette bevægelse til de børn den enkelte dagplejer har, siger Gyrite Johansen, der håber, det kan grundlægge sunde bevægelsesmønstre, der vil være gode for børnene resten af livet.

– Vi vil også gerne være med til at give børnene nogle gode vaner med at bevæge sig. Det, tror vi, kan komme dem til gode fremad i deres liv. De skal have oplevelsen af, at det er sjovt at røre sig og også, at der er plads til at alle børn kan være med.

Glade dagplejere

Uddannelsesforløbet er nu i gang, og ifølge Gyrite Johansen har starten været god:

– Vi har nu haft et aftenmøde og en kursuslørdag og dagplejerne er meget begejstrede, og det har de været lige fra vi begyndte at planlægge forløbet. Underviser Tanja Christensen er ret begejstret for at undervise vores dagplejere, hun oplever de er meget engagerede og kan mærke at de har arbejdet med krop og bevægelse, inklusion og i det hele taget at tilrettelægge læring i hverdagen.