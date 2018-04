De bedste på Sjælland

Brøndby Håndboldklubs U12 piger i C-rækken er netop blevet Sjællandsmestre. Foto: Brøndby Håndboldklub

SPORT. Brøndby Håndboldklub har haft to hold til Sjællandsmesterskabet. Det ene hold løb med titlen

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Håndboldklubs U12 piger har haft to hold med til Sjællandsmesterskaberne, som blev spillet 14. til 15. april. De to hold spillede i henholdsvis B- og C-rækken.

Holdet i C-rækken vinder Sjællandsmesterskabet efter en fantastisk fight mod KFUM.

Holdet i B-rækken måtte nøjes med sølv efter et finalenederlag til Lynge-U.