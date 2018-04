De frivillige har fået tilskud

Unge for Ligeværd Storkøbenhavn (UFL), der her hylder nogle af deres frivillige, har sammen med 41 andre foreninger netop modtaget §18-midler fra Brøndby Kommune. Foto: Mogens Mathiesen

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har netop uddelt midler til 42 frivillige sociale foreninger

Af Heiner Lützen Ank

Hvert år uddeler Brøndby Kommune midler til byens frivillige sociale foreninger på baggrund af deres ansøgninger til Social- og Sundhedsforvaltningen.

I fordelingen bliver der lagt vægt på, at midlerne primært skal gå til aktiviteter for udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper og aktiviteter med et integrationssigte.

Og da kommunalbestyrelsen holdt møde den 14. marts uddelte den årets midler til 42 lokale foreninger, der i alt fik 620.000 kr.

– Det er vigtigt, at vi kan vise vores påskønnelse, også økonomisk, af de mange gode frivillige initiativer og kræfter, der kendetegner Brøndby. Det er altid et stort og vigtigt arbejde at forsøge at fordele vores midler, så flest mulige foreninger og relevante projekter, og i den sidste ende borgere, får gavn af tilskuddet. Vores frivillige sociale foreninger løfter en kæmpe opgave og gør en forskel, der påvirker mange borgeres liv og hverdag. Det bliver vi ikke mindst mindet om ved denne årlige uddeling, fortæller Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Modtagere af støtte i 2018:

Håbets Lys

Foreningen ”Åbent Hus”

Røde Kors i Brøndby

Mænds Mødested Brøndby

Dansk Folkehjælp Brøndby

Foreningen Front for Krigsveteraner

Nygård Sogns Menighedsplejes Danmark spiser sammen

Café Memo

Pensionisthusene og Cykling uden alder

Aktivitetsvenner

Motionsvenner

IT-vejledning

Motion og Trivsel

Foreningen af bosniske pensionister i Brøndby

Ældre Sagen i Brøndby

Promissio genbrugsbutik

Syng Sammen Gruppen Brøndby

Foreningen LS Brøndby Strand

Pensionistforeningen 3’eren

Nygårdsstøtterne

Høreforeningen Brøndby Lokalafdeling

Foreningen KOL og andre lungesyge i Brøndby

Kræftens Bekæmpelse lokalforening i Brøndby

Scleroseforeningens lokalafdeling Storkøbenhavn syd

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

Døveforeningen af 1866

Positivgruppen

Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og selvskade – LMS

Brøndby Selvhjælpsgruppe

Bedre Psykiatri – Brøndby/Hvidovre lokalafdeling

Unge for Ligeværd Storkøbenhavn (UFL)

Natteravnene i Brøndby

Forælder Fonden

Børns Vilkår

Børns Voksenvenner

FitforKids

Børnenes Rejsebureau

Exitcirklen

Brøndby Strand Kirke ”spisestuen”

Det Udgående Team (DUT)

”Kvinde kend din tørst”

Foreninger eller enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde, kan ansøge om at få del i de såkaldte §18-midler. Ansøgningsfristen er hvert år den 15. december. Læs mere på kommunens hjemmeside