Det er en parkourbane – ikke en legeplads

DEBAT.

Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk

Redskabet langs Vallensbækvej er ikke er en legeplads for mindreårige børn uden opsyn. Det er en parkourbane for unge og voksne.

Tanken med aktiviteterne er, at de skal fungere som sjove udfordringer på turen langs Vallensbækvej. Som skiltet opsat ved parkourredskabet tydeligt fortæller, så henvender parkourbanen sig altså til unge mennesker og vokse.

Ved Fakta er der anlagt en fin ny legeplads væk fra trafikken og med mange aktiviteter, som henvender sig til alle aldersgrupper.

Parkourbanen ved Vallensbækvej er godkendt af en certificeret legepladsinspektør, men efter Standard EN 16899, som er gældende for parkourredskaber – ikke legepladsnormen, da det altså ikke er en legeplads.

Vallensbæk Kommune har været i dialog med legepladsinspektøren gennem projekteringsfasen og rettet projektet til i henhold til hans anbefalinger, så alle sikkerhedsafstande er overholdt.

Angående bemærkningen omkring faren ved at blive ramt af en bil, så må der være tale om samme risiko, som når man bevæger sig på et fortov eller en cykelsti langs enhver anden vej.