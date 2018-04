Det lokale politi er blandt de hurtigste

Det tager Københavns Vestegns Politi i gennemsnit 8 minutter og 42 sekunder at rykke ud, når der er brug for hjælp. Foto: presse-fotos.dk

HELE OMRÅDET. Patruljerne fra Københavns Vestegns Politi var i 2017 blandt de hurtigste til at rykke ud

Af Heiner Lützen Ank

Politiets responstid måles fra det øjeblik, anmeldelsen går ind til politiets vagtcentral, til den første patruljevogn er nået helt frem. I hele landet måler politiet sine responstider på udrykninger til hastende politiopgaver prioriteret i forhold til fare for mennesker, ting og miljø. På Vestegnen resulterede målinger af 2.584 udrykninger i 2017 i en gennemsnitlig responstid på 8 minutter og 42 sekunder.Det var næsten to minutter hurtigere end landsgennemsnittet på 10,37 minutter.

– I dansk politi hjælper vi hinanden, og sidste år bistod vores folk med at løse de særlige politiopgaver ved grænsen og i København. Vi måtte så nedprioritere noget, men vi holdt fast i et stærkt og slagkraftigt døgnberedskab til at rykke ud, når borgerne akut havde behov for os, siger Kim Christiansen, politidirektør, i en pressemeddelelse.

I pressemeddelsen slår Kim Christiansen desuden fast, at det er vigtigt med hurtige responstider:

– Det er afgørende, at vi når hurtigt frem til de akutte, igangværende hændelser, som involverer fare for borgernes sikkerhed og sundhed, og det har vores folk virkeligt taget seriøst. Det kan man godt være tilfreds med som borger på Vestegnen, siger politidirektøren.

Responstiden for Københavns Vestegns Politi var året før, i 2016, på 9,20 minutter.

Politiet måler responstid fra modtaget til fremme på 15 udrykningsårsager, for eksempel drukneulykke, færdselsuheld og personredning. I hele landet blev der i 2017 målt på 31.381 udrykninger, heraf 2.584 på Vestegnen. Tider kan ikke sammenlignes direkte mellem politikredsene på grund af forskelle i geografi, udkørselssteder osv. Ifølge Københavns Politi kan responstiderne ikke opgøres på samme måde i hovedstaden, da de er en del af brandvæsenets statistik.