Direktørfyring koster 1,68 millioner

GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen godkendte i marts proceduren for at ansætte en ny direktør. Dobbeltløn og fratrædelse vil koste Glostrup Kommune 1,6 millioner kroner

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 20. februar godkendte et flertal i kommunalbestyrelsen vilkårene for Ole Toftegaards fratrædelse. Årsagen til, at flertallet gerne ville af med direktøren er hemmeligt, men som Folkebladet kunne fortælle, var der langt fra tale om en bortvisning, som man for eksempel kunne have brugt, hvis der var foregået noget ulovligt. Han får derimod almindelig løn frem til udgangen af september, hvor han får et engangsbeløb svarende til 13 måneders løn. Derudover skal Glostrup Kommune betale for hjælp til at finde et nyt job.

På kommunalbestyrelsens møde i marts blev det godkendt, hvordan proceduren skal være for at ansætte en ny direktør. Det er forventningen, at en ny direktør vil kunne starte 1. august i år. I forbindelse med ansættelsen af en ny direktør bliver der ændret en smule på ansvarsfordelingen mellem de to fagdirektører. Samlet set er det forventningen, at det vil koste 1,68 millioner kroner at ansætte en ny direktør. Denne pris dækker over to måneder med dobbelt løn, fratrædelsesgodtgørelsen, penge til at finde nyt job og omkring 230.000 kroner til det firma, der skal hjælpe med rekruttering og annoncering af jobbet.

Det blev enstemmigt vedtaget at ansætte en ny direktør.