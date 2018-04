Død mand fundet i Glostrup

Mandag den 9. april blev liget af en mand fundet i Glostrup. Foto: presse-fotos.dk

GLOSTRUP. Mellem en hæk og et hegn på en villagrund på Sydvestvej blev der i sidste uge fundet et mumificeret lig. Der er ikke begået en forbrydelse, oplyser politiet

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag den 9. april om eftermiddagen blev der fundet et lig af en mand i Glostrup. Liget blev fundet mellem en hæk og et plankeværk, der står op til den såkaldte Motorola parkeringsplads. Liget blev fundet mellem en hæk, der står på en privat grund og plankeværket, så det kunne ikke ses fra parkeringspladsen.

Den afdøde er Morten Peder Oxvang Mortensen, der forsvandt i oktober 2016, da han var 68 år gammel. Dengang blev han sidst set på Glostrup Station en fredag aften. Han blev meldt savnet lørdag formiddag, hvor politiet ledte efter ham med hunde uden resultat.

– Politiet må gerne gå ind i en privat have og lede efter forsvundne personer, hvis der er noget, der indikerer, at de er derinde. Det er nødret, oplyser politikommissær Roland Blunch Klein.

Han ved ikke, om politiet var inde i haven i forbindelse med efterforskningen i 2016. Det er politiets formodning, at liget har ligget samme sted siden 2016, og at der ikke er sket en forbrydelse.