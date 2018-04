Døgnrapporten

Af Mette Agner Clausen

52-årig sigtet for spirituskørsel

GLOSTRUP. Fredag den 30. marts kl. 17.12 blev en 52-årig mand fra Glostrup sigtet for spirituskørsel, da en patrulje standsede ham på en knallert på Nordre Ringvej i Glostrup. Manden blev bragt til Albertslund Politigård, hvor han fik taget kontrollerende blodprøver.

23-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Lørdag den 31. marts kl. 00.20 blev en 23-årig mand fra København sigtet og anholdt for narkokørsel, da en patrulje bragte ham til rutinemæssig standsning på Nygårds Plads i Brøndby. Manden erkendte, at han havde været i rygerklub tidligere på dagen.

17-årig sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Tirsdag den 3. april kl. 00.56 erkendte en 17-årig dreng fra Ishøj, at han endnu ikke havde taget kørekort, da han blev bragt til rutinemæssig standsning af en patrulje på Strandskolevej i Brøndby Strand.

Politiet efterforsker villaindbrud

GLOSTRUP. Tirsdag den 3. april kl. 11.50 kørte en patrulje til Ejby Mosevej i Glostrup for at foretage en gerningsstedsundersøgelse, efter en 70-årig kvinde havde anmeldt, at hun havde haft indbrud i sin villa. Politiet efterforsker nu sagen.

Politiet efterforsker tricktyveri

BRØNDBY. Onsdag den 4. april mellem kl. 15 og 16 blev en 77-årig kvinde udsat for et tricktyveri på Nygårds Plads i Brøndby, mens hun var i gang med at aflevere flasker i et supermarked. Da kvinden kort tid efter skulle betale for sine varer, opdagede hun pludseligt, at hendes pung var væk. Da kvinden kontaktede sin bank for at spærre sine kort, oplyste de, at der var foretaget en større kontanthævning fra hendes konto.