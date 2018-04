Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport for uge 14 og 15

Af Heiner Lützen Ank

Sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. Fredag den 6. april kl. 17.00 blev en 37-årig mand tilbageholdt for butikstyveri af en butiksdetektiv i et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup, hvorfra vedkommende havde forsøgt at stjæle en stålkæde. Manden erkendte over for patruljen, at han ikke havde betalt for kæden.

Lørdag den 7. april kl. 15.26 kørte en patrulje til Østbrovej i Brøndby, efter vagtcentralen havde modtaget en anmeldelse om en soloulykke. Uheldet skete angiveligt, da føreren, en 38-årig mand fra Brøndby, mistede herredømmet over sin bil og påkørte et vejskilt og et træ. Ingen personer kom alvorligt til skade ved uheldet.Mandag den 9. april kl. 01.39 blev en personbil standset af en patrulje på Hallingparken i Brøndby, hvor føreren, en 22-årig mand fra Greve, blev sigtet for kørsel uden førerret. Manden erkendte over for patruljen, at han endnu ikke havde taget kørekort.Tirsdag den 10. april kl. 01.30 anmeldte en 37-årig kvinde, at hun havde haft indbrud i sin personbil, som var parkeret på Brøndby Møllevej i Brøndby, hvor en ukendt gerningsmand havde knust en af bilens ruder og bl.a. stjålet en taske fra bilen. Politiet efterforsker nu sagen.Tirsdag den 10. april kl. 04.51 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Tjørnevangen i Brøndby Strand, hvor bilens fører, en 32-årig mand fra Tårnby, blev sigtet for kørsel uden førerret. Mandens bil blev ligeledes beslaglagt med henblik på konfiskation på grund af flere tidligere lignende sigtelser.Tirsdag den 27. april kl. 16.39 blev en 43-årig mand fra København sigtet for kørsel i frakendelsestiden i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Brøndby Strand Centrum. Manden erkendte over for politiet, at han tidligere har fået frakendt sin førerret.Tirsdag den 10. april kl. 19.45 blev en 16-årig dreng fra Albertslund tilbageholdt i et supermarked på Nygaards Plads i Brøndby, efter han havde stjålet et glas Nutella. Patruljen, som ankom til stedet, kontaktede drengens forældre, som kom og hentede ham.Onsdag den 11. april anmeldte en 30-årig mand, at en eller flere ukendte gerningsmænd var brudt ind i hans villa på Promenaden i Vallensbæk i tidsrummet mellem kl. 08.00-13.30. En patrulje blev sendt til adressen for at foretage en undersøgelse af gerningsstedet med henblik på at indsamle spor til sagens videre efterforskning.Onsdag den 11. april kl. 20.01 blev en 39-årig mand fra Brøndby sigtet for butikstyveri, efter han blev tilbageholdt af en butiksdetektiv i et supermarked på Nygårds Plads i Brøndby, da han var ved at forlade forretningen med flere varer, han ikke havde betalt for. Manden erkendte over for patruljen, som kort tid efter ankom til stedet, at han ikke havde betalt for alle sine varer.Torsdag den 12. april kl. 04.02 blev en patrulje sendt til en tankstation på Roskildevej i Brøndby, efter vagtcentralen havde modtaget en anmeldelse om, at der netop havde været et røveri. Røveriet skete, da en maskeret, ukendt gerningsmand kom ind på tankstationen og med en kølle og køkkenkniv truede sig til at få udleveret en større mængde cigaretpakker. Gerningsmanden undløb i østlig retning mod McDonalds.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand, mellem 20-40 år, 190-195 cm høj og spinkel af bygning. Han var iført en sort Adidas-trøje med hvide striber på begge ærmer og med et Adidas-logo på venstre side af brystkassen samt grå bukser og en sort kasket. Han talte engelsk med meget dansk accent.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Torsdag den 12. april kl. 17.00 blev en personbil bragt til standsning på Roskildevej i Brøndby efter at være kørt over for rødt lys. En betjent henvendte sig til føreren, en 32-årig mand fra København, som forklarede, at han ikke havde noget kørekort, hvorfor han både blev sigtet for at køre over for rødt og kørsel uden førerret. Manden blev derudover sigtet for narkokørsel, da et narkometer gav udslag for flere forskellige euforiserende stoffer, ligesom han blev sigtet for overtrædelse af våbenloven, da der ved ransagning af køretøjet blev fundet en totenschlæger. Manden erkendte alle forholdene og blev bragt til Albertslund Politigård.Torsdag den 12. april kl. 19.49 på Østbrovej i Glostrup bragte en patrulje en personbil til standsning. Føreren af bilen var en 29-årig mand fra Allerød, som viste sig at være frakendt sin førerret, hvilket han erkendte over for patruljen.