Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport fra uge 15 og 16

Af Heiner Lützen Ank

Sigtet for butikstyveri

VALLENSBÆK. Fredag den 13. april kl. 10.10 blev en 24-årig mand fra Brøndby Strand sigtet for butikstyveri, da en patrulje ankom til et supermarked på Vallensbæk Stationstorv, hvor vedkommende blev tilbageholdt, efter han bl.a. havde forsøgt at stjæle flere Redbulls. Manden nægtede forholdet.

Lørdag den 14. april kl. 00.55 erkendte en 31-årig mand fra Ishøj, at han har fået frakendt sin førerret, da en patrulje bragte ham til standsning på Nordre Ringvej i Glostrup, hvorfor han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.Mandag den 16. april kl. 02.07 begik en ukendt gerningsmand røveri mod en tankstation på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Gerningsmanden kom ind på tankstationen, hvor vedkommende med en skruetrækker truede en ansat. Den ansatte bad manden om at forlade stedet, hvormed gerningsmanden tilegnede sig en større mængde cigaretter, inden han løb fra stedet i en ukendt retning.

Manden beskrives som:

Dansk mand, 30-40 år, 180-190 cm. høj og almindelig af bygning. Han var iført en mørk kasket, hvide bukser, mørke støvler med brun/orange snørebånd og en blå jakke, hvor der på ryggen stod skrevet ”1967”.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Torsdag den 19. april kl. 14.15 erkendte en 35-årig mand fra Odsherred, at han ikke havde førerret, da en patrulje bragte ham til standsning på Søndre Ringvej i Glostrup.Torsdag den 19. april kl. 15.34 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at der var sket et harmonikasammenstød på Motorring 3 nær Glostrup, hvor tre biler var impliceret. Uheldet skete, da en 35-årig mand fra Hvidovre ikke nåede at bremse i forbindelse med en pludselig kødannelse, hvorfor han kørte op i den forankørende bil, som blev skubbet frem i bilen foran. Ingen personer kom alvorligt til skade ved uheldet.