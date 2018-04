Elever arbejder for syge børn

I næste uge arbejder eleverne i Brøndby for en god sag igennem projektet Gør en verden til forskel. Foto: Brøndby Ungdomsskole

BRØNDBY. Brøndby Fælleselevråd står igen for projektet Gør en verden til forskel, når de i næste uge rejser penge til fordel for børn med livstruende sygdomme

Af Heiner Lützen Ank

Eleverne i Brøndby har i år valgt at indsamle midler til Make-A-Wish Danmark, så flere alvorligt syge børn kan få opfyldt deres højeste ønsker.

Beslutningen er truffet via debatter i Fælleselevrådet, hvor man efter en demokratisk proces har valgt at pege på Make-A-Wish Danmark som modtagerorganisation for projektet i 2018.

Mandag den 9. april kan borgerne i Brøndby derfor opleve unge mennesker, der er i gang enten på eller udenfor deres skoler.

Det kan være med havearbejde, i børnehaver eller med pop-up bilvask, loppemarkeder, madboder, løb og andre aktiviteter.

God tradition

Projektet blev til ud fra et ønske om at vise, at børn og unge i Brøndby også kan være de ressourcestærke, dem med overskud til at gøre en indsats for andre.

Opbakningen til projektet er steget støt år for år, og det håber eleverne kan fortsætte i 2018, hvor det er fjerde gang, projektet afvikles.

– Det giver et helt specielt sammenhold på skolerne, fordi vi ved, at det her er noget, som vi selv har udviklet og gjort til en tradition, siger Iram, der går i 7.c på Brøndby Strand Skole og er med i Fælleselevrådets bestyrelse.

– Og så synes vi, det er vigtigt at have nogle projekter som eleverne selv har interesse i at opnå noget med.

Hos Make-A-Wish Danmark skaber samarbejdet stor glæde, fordi det vil synliggøre organisationen endnu mere og sætte fokus på børn med alle livstruende sygdomme.

– Med hjælp fra skoleeleverne fra Brøndby håber vi, at vi kan opfylde mange ønsker for alvorligt syge børn fremover, fortæller pressechef Lars Høngaard-Sørensen.

Lokale kan bakke op

Eleverne vil stadig gerne høre fra butikker, håndværkere og virksomheder, så de kan tilbyde de mange interesserede elever et sted at gå hen og give den en skalle til fordel for Make-A-Wish Danmark. Som erhvervsdrivende kan man både vælge at få en enkelt eller to elever ud, eller hvis man har en større opgave, er der mulighed for at få en hel klasse ud.

For yderligere info, kontakt viceungdomsskoleleder Lasse Malmqvist på lamas@brondby.dk eller 23 11 00 96