Elever skal lære glæden ved morgenmad

Der skal fremover flere havregryn på skoleskemaet på Vallensbæk Skole. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Et nyt undervisningsforløb for de ældste elever på Vallensbæk Skole sætter fokus på morgenmad

Af Heiner Lützen Ank

Morgenmad kommer på skoleskemaet, når projektet Breakfast Lab indtager faget Madkundskab på Vallensbæk Skole.

I løbet af to år skal 6.-9. klasserne således på køkkenskole, udvikle opskrifter, producere film og servere hjemmelavet morgenmad til deres skolekammerater.

Skal eksperimentere

På køkkenskolen skal de unge lære, hvordan de nemt og billigt kan lave lækker, sund morgenmad med et ungt tvist. Underviserne guider dem på vej med viden, madteknikker og fif til, hvordan morgenmadens udseende og smag kan løftes.

Fra køkkenskolen er det meningen, at de unge skal bruge deres erfaringer og egne ideer til at eksperimentere med at udvikle opskrifter og korte animationsfilm om, hvorfor morgenmaden skal vælges til.

Til sidst skal de unge så lave morgenmad til deres skolekammerater ud fra de opskrifter, de selv har udviklet.

Projektgruppen håber på, at kombinationen af, at de unge får nye færdigheder, eksperimenterer sammen og gør noget for andre kan give dem større interesse for at lave og spise sund morgenmad.

Morgenmaden er sød

Det nye initiativ, Breakfast Lab, er sat i værk, fordi mange unge ifølge Vallensbæk Kommune springer morgenmaden over.

De spiser lige så meget af de søde morgenmadsprodukter, for eksempel cornflakes og guldkorn, som de sundere produkter, for eksempel havregryn og grød. Fint hvedebrød er således langt mere populært end groft hvedebrød og rugbrød, og smør og chokoladepålæg er oftest det, børnene kommer på brødet. Frugt og grønt er også nedprioriteret i morgenmaden.

– Der er potentiale for at ændre de unges morgenmadsvaner, først og fremmest at de overhovedet spiser morgenmad, og dernæst at den er sund. Det skal de selvfølgelig kunne se en mening med, og det håber jeg, at Breakfast Lab kan bidrage til, siger Henrik Rasmussen (K), borgmester.

Breakfast Lab er støttet af Undervisningsministeret og er et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune og Hello Kitchen, Foreningen for madglæde og fællesskaber.