En dag fuld af sved, frugt og fællesskab

Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Onsdag var alle børnehavebørn i Brøndby samlet til den årlige idrætsdag. Der var masser af sjov, konkurrence og fællesskab

Af Heiner Lützen Ank

– Jeg ligger lige og slapper lidt af. Jeg har det varmt.

Johannes har smidt sig i græsset og kigger på kammeraterne, der løber rundt og spiller fodbold.

– Det er sjovt nok at være med til, men jeg har det så varmt og jeg sveder.

En af pædagogerne kommer over og spørger Johannes, om han er klar til at komme med til næste aktivitet.

Johannes rejser sig og trasker med.

Motion giver glæde

Onsdag var Johannes og over 500 andre børnehavebørn i Brøndby samlet til den årlige idrætsdag.

En dag hvor der, udover den brøndbyske nationalsport, fodbold, også bliver dystet i discipliner som baglæns gang med ærtepose

på hoved, tovtrækning og stafet med badmintonboldrør.

Naturligvis var fællesskabet og glæden ved at være så mange sammen, i centrum.

Men i sin velkomsttale understregede Kent Max Magelund (S), borgmester også, at dagens aktiviteter er en del af en større plan:

– Der er ingen tvivl om, at sunde bevægelsesaktiviteter give sunde, kloge og glade børn, og det vil vi rigtig gerne have.

Vi scorede ingen mål

Også Samuel og Sebastian var mødt op til idrætsdagen. De var ikke i tvivl om, at dagen var fuld af gode aktiviteter:

– Vi har også spillet fodbold, men vi scorede ingen mål, lød det fra Samuel.

– Men det var nu også meget sjovt at løbe om kap med et rør og klappe den voksne i hånden, når man nåede hen til hende, tilføjede Samuel.

Dagen arrangeres af institutionerne Myretuen, Kærdammen og Påfuglen, Brøndbyernes IF og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Elever fra SOSU C og Brøndby Gymnasium er med som holdledere og guider.