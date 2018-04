En løsning for alle

Af Kontaktudvalget i Glostrup kommune. (Kontaktudvalget består af tillidsvalgte fra alle faglige organisationer i Glostrup Kommune).

Af Kontaktudvalget i Glostrup kommune.

Overenskomstforhandlingerne er inde i en afgørende fase og snart kastes størstedelen af den offentlige sektor måske ud i den største konflikt i mange år, fordi vores arbejdsgivere har varslet lockout for langt de fleste ansatte. Det har ikke været medarbejdernes ønske, at så mange borgere bliver berørt, hvis der ikke findes en løsning ved forhandlingsbordet.

En løsning hvor medarbejderne får en reallønsfremgang, som svarer til den, der har været på det private område, og som svarer til det opsving, som hele landet har mærket efter finanskrisen. Samtidig ønsker vi at beholde den betalte frokostpause, samt at lærerne får en aftale omkring deres arbejdstid på lige fod med alle andre offentligt ansatte.

Vi er på medarbejdersiden i Glostrup glade for den politiske opbakning fra både centrale og lokale politikere, som støtter os i at få lavet en aftale, som også tilgodeser medarbejderne, så vi kan få ordentlige løn- og arbejdsforhold. En overenskomst som måske ender med et lovindgreb, der alene tilgodeser arbejdsgiverne, kan ingen være interesseret i, for det skaber utryghed og vil ligesom det skete ved lovindgrebet på lærernes overenskomst i 2013 skabe medarbejderflugt. Det kan ingen være interesseret i.

Vi opfordrer Glostrup Kommunalbestyrelse til at beslutte, at de penge, der spares ved en konflikt, forbliver på området.